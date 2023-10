Program TV na weekend 20-22.10: Le Mans '66, 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Przekręt

Reklama

Egzorcysta papieża to najciekawsza premiera telewizyjna tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Le Mans '66, 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Przekręt, Narodziny gwiazdy i Podejrzani. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Klangor – sez. 1, odc. 1 – 4

20:10

ale kino+

W niewyjaśnionych okolicznościach znika nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego Rafała Wejmana (Arkadiusz Jakubik). Zdesperowany ojciec rozpoczyna poszukiwania. Próbuje na własną rękę odkryć prawdę. Dramat ten odciska piętno na całej jego rodzinie, potęgując jeszcze kryzys w ich wzajemnych relacjach. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

Emigracja XD – sez. 1, odc. 1 – 5 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Ślepnąc od świateł – sez. 1, odc. 5 - 6 – 20:10 (HBO)

Belfer – sez. 3, odc. 7 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Mroczne materie – sez. 1, odc. 1 – 8 – 21:00 (HBO3)

Wąż – sez. 1, odc. 3 - 21:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Randka z gwiazdą – sez. 1, odc. 1 – 6; sez. 2, odc. 1 – 6

20:00

HBO3

Przedstawicielka pokolenia millenialsów spędza noc z gwiazdą filmową. To zdarzenie będzie miało swoje konsekwencje...

Emigracja XD – sez. 1, odc. 6 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Klangor – sez. 1, odc. 5 – 8 – 20:10 (ale kino+)

Babilon Berlin – sez. 4, odc. 2 - 21:30 (Epic Drama)

Chyłka – Zaginięcie – sez. 1, odc. 3 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Od nowa – odc. 1

23:45

TVN

Serial oparty jest na książce Od nowa autorstwa Jean Hanff Korelitz. Bohaterką jest Grace Sachs (Nicole Kidman), które żyje tak, jak zawsze chciała. Jest terapeutkę odnoszącą sukcesy, która zaraz ma wydać pierwszą książkę. Ma oddanego męża i syna, który uczęszcza do prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nagle życie wywraca się jej do góry nogami – mąż zaginął, śmierć puka do drzwi, gdy Grace odkrywa, że jej mąż nie był tym, kim myślała.

Hydraulicy z Białego Domu – odc. 4 – 20:00 (HBO3)

Stamtąd – sez. 2, odc. 2 – 21:00 (HBO3)

Dom obietnic – sez. 1, odc. 7 – 21:30 (Epic Drama)

Oskarżeni – sez. 1, odc. 7 - 21:50 (HBO3)

Teściowie – sez. 1, odc. 15 - 16 – 22:10 (Polsat)

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 7 – 3:00 (poniedziałek) (AMC)