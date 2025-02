fot. Gameloft

Jak donosi Deadline, Netflix wybiera się do świata fantasy The Forgotten Realms, w którym powstanie serial o tytule roboczym Dungeons & Dragons. Scenarzystą i showrunnerem jest Drew Crevello, a producentem, który ma doprowadzić projekt do udanej realizacji, został Shawn Levy (Stranger Things). Crevello, znany z serialu WeCrashed, napisał już scenariusz pilotowego odcinka.

Dungeons & Dragons jako serial aktorski

Świat The Forgotten Realms został stworzony w 1987 roku w ramach uniwersum Dungeons & Dragons. Widzieliśmy go na ekranie w 2023 roku w filmie Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, jednak serial nie będzie miał żadnego fabularnego związku z tym tytułem. D&D narodziło się jako gra w latach 70. i od tamtej pory podbiło świat.

Za produkcję odpowiada Hasbro, właściciel praw do marki. Aktorski serial przygotowywany jest od 2021 roku. Pierwotnie projekt rozwijał Rawson Marshall Thurber dla platformy Paramount+, czyli studia odpowiedzialnego za kinowy film. Jednak serwis zmienił strategię, a właściciel studia producenckiego eOne również się zmienił, gdy zostało kupione Lionsgate. W efekcie zmienił się także kierunek i miejsce realizacji serialu.

Plan zakłada stworzenie całego uniwersum Dungeons & Dragons – serial będzie jego początkiem, ale twórcy mają w planach kolejne projekty.

Potencjalna data premiery nie jest jeszcze znana.