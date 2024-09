Star Wars Outlaws. Humberly González o grze [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Możecie już zagrać w Star Wars Outlaws, nowy tytuł od firmy Ubisoft. A nam udało się porozmawiać z aktorką, która wciela się w główną bohaterkę.

Podczas targów Gamescom 2024 mieliśmy niepowtarzalną okazję nie tylko zagrać w najnowszą grę od firmy Ubisoft, Star Wars Outlaws, ale także porozmawiać z aktorką Humberly González, która wciela się w postać Kay Vess. Co wyróżnia ten tytuł od innych osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen? Zacznijmy od tego, że jest ona podobno częścią kanonu, co oznacza, że wydarzenia w niej ukazane mają wpływ na historię z nadchodzących filmów i seriali. Humberly opowiedziała nam, jak wyglądała praca nad tym tytułem oraz jaką tajemnicą był on objęty w czasie powstawania.

Humberly González – wywiad z aktorką

Star Wars Outlaws – opis fabuły

Poznaj pierwszą w historii grę z uniwersum Star Wars z otwartym światem, umiejscowioną pomiędzy wydarzeniami z filmów Imperium Kontratakuje oraz Powrót Jedi. Odkrywaj niezwykłe planety w całej galaktyce, zarówno te ikoniczne, jak i zupełnie nowe. Postaw wszystko na jedną kartę jako Kay Vess – zyskująca reputację łotrzyca, która pragnie rozpocząć nowe życie jako wolna osoba. Razem ze swoim towarzyszem Nixem walcz, kradnij i przechytrz najpotężniejsze syndykaty przestępcze, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych osób w galaktyce.