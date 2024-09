VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video, Max i inne)

fot. materiały prasowe

Początek września przyniósł wiele interesujących nowości na streamingu. Można już oglądać serial pt. Para idealna z Nicole Kidman, a także nowe odcinki 4. sezonu cenionego serialu Kulawe konie z Garym Oldmanem. Warto również dać szansę odcinkowej produkcji Douglas is Cancelled. Fani kina akcji też będą zadowoleni z thrillera Rebel Ridge. Miłośników dokumentów powinny zaciekawić takie programy, jak Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska, Alex Honnold: Misja na Grenlandii, Apollo 13: Walka o przetrwanie czy David Chase i „Rodzina Soprano”. Ponadto na streamingu pojawił się kultowy Skazany na śmierć. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (6-8 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Disney+, Max i inne)

NETFLIX

W ten weekend na Netflix można obejrzeć kilka nowości pełnych akcji.

Selling Sunset Premiera 8. sezonu 6 września.

Rebel Ridge Premiera 6 września.

fot. Netflix

Pojutrze Premiera 8 września.

Jeśli te weekendowe propozycje nie przypadną wam do gustu to możecie nadrobić nowości, które zostały dodane do biblioteki w ciągu tygodnia. Na uwagę zasługuje kultowy serial Skazany na śmierć, który był niezwykle popularny w 2005 roku.

Zostanie tylko 1 Premiera 3. sezonu 3 września.

Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska (2024) - sportowy film dokumentalny. Triumfatorka mundialu Hope Solo mówi otwarcie o swojej burzliwej drodze na szczyt piłki nożnej kobiet, obfitującej w publiczne skandale i konflikty z drużyną. Premiera 3 września.

Skazany na śmierć Premiera sezonów 1-5 4 września.

Fot. FOX

Outlast: Razem po wygraną (2024) - reality TV. Emocjonujący program, w którym 16 survivalowców łączy się w zespoły i rywalizuje w alaskańskiej dziczy, żeby wygrać wielką nagrodę. Premiera 2. sezonu 4 września.

Apollo 13: Walka o przetrwanie (2024) - w dokumencie zawierającym oryginalne materiały filmowe i wywiady przedstawiono przejmującą historię Apollo 13 i zmagań, aby bezpiecznie sprowadzić astronautów do domu. Premiera 5 września.

Złapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas (2024) - meksykański serial kryminalny. W połświatku stolicy Meksyku szukając lepszego życia kobiety zostają wplątane w sieć usług towarzyskich online, nie wiedząc, że skończy się to serią morderstw. Premiera 5 września.

Para idealna Premiera 5 września.

Netflix

AMAZON PRIME VIDEO

W piątek na Prime Video trafiło kilka nowości wartych uwagi.

Hunting a Monster (Cómo cazar a un monstruo) - film dokumentalny, w którym youtuber i filmowiec Carles Tamayo otrzymuje petycję od Lluísa Grosa, starego znajomego skazanego na 24 lata więzienia za znęcanie się nad dziećmi, aby zbadać jego sprawę. Zdumiony bezkarnością przestępcy, który nie trafił do więzienia, Tamayo przyjmuje sprawę. Po kilku miesiącach spotkań i dogłębnego śledztwa odkrywa wiele innych przestępstw popełnionych przez Lluísa, co skłania go do walki o sprawiedliwość. Premiera 1. sezonu 6 września.

Bez paniki (2024) - dramat. Czy może być coś gorszego niż awaria samolotu i przymusowe lądowanie na środku oceanu? Owszem. Znacznie gorzej jest utknąć w tym samolocie głęboko pod wodą, w klaustrofobicznie małej kieszeni powietrznej w której tlen się nieubłaganie szybko kończy. A gdyby tego było mało, każda z zalanych przestrzeni samolotu wypełniona jest wygłodniałymi rekinami. Taką podróż przeżyją tylko nieliczni. Premiera 6 września.

Elisabeth Rioux: Unfiltered (2024) - spojrzenie na ekscytujący świat sensacji mediów społecznościowych i przedsiębiorczyni, Elisabeth Rioux, która przewodzi międzynarodowej ekspansji Hoaka Swimwear, jednocześnie manewrując pomiędzy romansem, rodziną i macierzyństwem. Oto Elisabeth Rioux bez upiększeń. Premiera 1. sezonu 6 września.

fot. Prime Video

Jeśli te tytuły Was nie zainteresują to zawsze warto nadrobić produkcje, które pojawiły się na Prime Video w ciągu tygodnia. Nowością w bibliotece jest serial Call Me Bae, pozostałe propozycje to tytuły na licencji.

Anna Premiera 4 września.

Zabić, jak to łatwo powiedzieć Premiera 4 września.

Pukając do drzwi Premiera 4 września.

Call Me Bae (2024) - serial romantyczny. "Bae" odkrywa, że ​​jej najcenniejszym atutem nie są diamenty, ale jej uliczny styl. Spłukana, ale nie dająca się złamać, porusza się po redakcjach Bombaju, przekazując najświeższe wiadomości. Premiera 5 września.

fot. Prime Video

Ponadto w ciągu tygodnia na platformę trafił nowy odcinek 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, który też można nadrobić w weekend.

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ nie pojawiło się zbyt wiele nowości, ale mimo to warto przyjrzeć się dokumentowi Alex Honnold: Misja na Grenlandii.

Alex Honnold: Misja na Grenlandii (2024) - Alex Honnold prowadzi sześciotygodniową wyprawę do wschodniej Grenlandii, aby dokonać pierwszego wejścia na jedną z najwyższych niezdobytych ścian skalnych na świecie. Ale to znacznie więcej niż tylko wspinaczka. Z pomocą glacjolog Heidi Sevestre Alex i jego zespół badają wpływ zmian klimatycznych na lodowce, pokrywy lodowe i fiordy w tej odległej części Arktyki. Premiera 4 września.

fot. Disney+

Ponadto na platformie pojawił się kolejny bardzo dobry odcinek 4. sezonu Zbrodni po sąsiedzku z Seleną Gomez, Stevem Martinem i Martinem Shortem.

APPLE TV+

W tym tygodniu na platformę Apple TV+ trafiły dwa nowe odcinki znakomitego serialu Kulawe konie.

Kulawe konie - 4. sezon produkcji ma rozpocząć się zamachem bombowym, który "wysadzi wszystko, odsłaniając także kolejne tajemnice osobiste, co wstrząśnie i tak już niestabilnymi fundamentami Slough House". W obsadzie bieżącego sezonu pojawią się nowi aktorzy: Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke i James Callis. Dołączą oni do gwiazd produkcji, wśród których są już Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan i Jonathan Pryce. Premiera dwóch pierwszych odcinków 4. sezonu 4 września.

fot. Apple TV+

W tym tygodniu wyemitowano finałowy odcinek Sunny. Ponadto na platformie pojawiły się nowe epizody seriali:

SkyShowtime

Na platformie można już oglądać nowy serial pt. Douglas is Cancelled.

Douglas is Cancelled (2024) - Siwiejący już prezenter programów publicystycznych, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), to doświadczony i szanowany gospodarz Live At Six, a także wyśmienity gawędziarz. Mężczyzna kocha swoje życie, które stworzył z żoną Sheilą (Alex Kingston), również pracującą w mediach, redaktorką jednej z gazet. Choć Douglas ma niezwykle bogate doświadczenie, za kulisami potrzebuje ciągłego wsparcia ze strony swojej młodszej koleżanki współprowadzącej z nim program, Madeline (Karen Gillan), znającej się na technologii i mediach społecznościowych. Douglas, traktowany jak skarb narodowy, któremu nie można nic zarzucić, wiedzie życie pełne przywilejów – do czasu, gdy nierozważny żart na weselu kuzyna zostaje podsłuchany przez innego gościa, który grozi ujawnieniem go w mediach społecznościowych. Rozpętuje się medialna burza i histeria w sieci, w trakcie której rzekoma niedyskrecja Douglasa jest analizowana i wyolbrzymiana do nieproporcjonalnych rozmiarów, a każdy z komentujących ma na ten temat własne zdanie. Pragnąc uciec od kontrowersji, Douglas próbuje odnaleźć się w tej chaotycznej i niemożliwej do opanowania sytuacji – ale czy może liczyć na wsparcie swojego agenta i współpracowników? Co zrobi Douglas? Czy stał się ofiarą „kultury anulowania"? Co motywuje Madeline do publikowania w imieniu Douglasa postów, obserwowanych przez dwa miliony osób? Jest przyjacielem czy wrogiem? Oto jest pytanie. Premiera 5 września.

fot. SkyShowtime

MAX

W ciągu tygodnia w bibliotece Max pojawiło się kilka ciekawych tytułów na licencji. Natomiast na uwagę zasługuje nowy dokument pt. David Chase i „Rodzina Soprano”.

Powrót do siebie (Mending the Line) - Marines ranny w Afganistanie zostaje wysłany do ośrodka dla weteranów w Montanie, gdzie uczy się, jak radzić sobie z traumą poprzez łowienie ryb. Premiera 5 września.

- Marines ranny w Afganistanie zostaje wysłany do ośrodka dla weteranów w Montanie, gdzie uczy się, jak radzić sobie z traumą poprzez łowienie ryb. Czerwone niebo (Afire) - Grupa przyjaciół przebywa w domu wakacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Kiedy las wokół nich staje w ogniu, iskrzą się także ich emocje. Premiera 6 września.

- Grupa przyjaciół przebywa w domu wakacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Kiedy las wokół nich staje w ogniu, iskrzą się także ich emocje. Amerykański marzyciel (American Dreamer) - Profesor ekonomii uważa, że jego marzenie o posiadaniu domu jest nieosiągalne. Pewnego dnia wydaje się, że dostał szansę od losu. Premiera 6 września.

- Profesor ekonomii uważa, że jego marzenie o posiadaniu domu jest nieosiągalne. Pewnego dnia wydaje się, że dostał szansę od losu. Carrie - Nowa interpretacja klasycznej opowieści grozy o Carrie White, nieśmiałej dziewczynie odrzuconej przez rówieśników, która sieje terror w miasteczku. Premiera 6 września.

- Nowa interpretacja klasycznej opowieści grozy o Carrie White, nieśmiałej dziewczynie odrzuconej przez rówieśników, która sieje terror w miasteczku. Królowie świata (Kings of the World) - Pięciu chłopców, którzy mieszkają na ulicach Medellín, wyrusza w podróż w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Premiera 6 września.

- Pięciu chłopców, którzy mieszkają na ulicach Medellín, wyrusza w podróż w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Aż poleje się krew (There will be Blood) - Nagrodzony Oscarem Daniel Day-Lewis jako naftowy potentat, który nie cofnie się przed niczym, by pomnożyć swoją fortunę. Władza i bogactwo – tylko to się dla niego liczy. Premiera 6 września.

- Nagrodzony Oscarem Daniel Day-Lewis jako naftowy potentat, który nie cofnie się przed niczym, by pomnożyć swoją fortunę. Władza i bogactwo – tylko to się dla niego liczy. David Chase i „Rodzina Soprano” (Wise Guy: David Chace and the Sopranos) - Reżyser Alex Gibney zagłębia się w psychikę twórcy “Rodziny Soprano”, Davida Chase'a, oferując wyjątkowe spojrzenie na kultowy serial HBO. Premiera 8 września.

fot. Max

CDA Premium

W bibliotece CDA Premium w ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących tytułów wartych obejrzenia:

fot. Metro-Goldwyn-Mayer // Miramax

