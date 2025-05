fot. RLJE Films

The Midnight Pool to thriller psychologiczny, który wyreżyseruje James McTeigue (V jak vendetta). Projekt będzie promowany w Cannes przez nowo utworzoną firmę Stoic wraz z CAA Media Finance i UTA Independent Film Group. W głównej roli wystąpi Aaron Paul. Warto dodać, że scenariusz napisany przez Jonathana Easleya znajdował się na Czarnej liście z 2022 roku, zbierającej najpopularniejsze filmowe scenariusze, które nie zostały zrealizowane.

The Midnight Pool - fabuła

Film skupia się na Johnnym Blacku (Paul), znudzonym dziennikarzu, który po osobistej tragedii zostaje wciągnięty w mroki elitarnego, ekskluzywnego społeczeństwa, gdzie pogoń za historią definiującą karierę przeradza się w zejście w iluzję, manipulację i alternatywną rzeczywistość.

Aaron Paul o The Midnight Pool

Aaron Paul od samego początku wiedział, że chce zrealizować ten film z reżyserem Jamesem McTeigue'em.

W chwili, gdy Midnight Pool wylądował na moim biurku, wiedziałem, że chcę się nad tym pochylić z Jamesem. Świat stworzony przez Jonathana Easleya naprawdę pozostał ze mną długo po tym, jak odłożyłem scenariusz. Pomysł, aby James trzymał stery, aby opowiedział tę historię, sprawił, że byłem niezwykle podekscytowany, aby zmierzyć się z tym światem razem z nim. Usiedliśmy w moim podwórku i rozmawialiśmy godzinami o miłości do tworzenia filmów. Po tym spotkaniu było jasne, że oboje chcieliśmy do dołączyć do filmu. Jestem wielkim wielbicielem Jamesa i czuję się wyróżniony, że mogę uczestniczyć w tej podróży z nim i resztą zespołu.

Z kolei McTeigue dodał, że The Midnight Pool wydaje się być ukoronowaniem jego kariery. To będzie trzymający w napięciu dramat psychologiczny z oszałamiającymi efektami wizualnymi i akcją. Ponadto Zak Kristofek z ramienia Traction powiedział, że film nie tylko będzie trzymał widzów w napięciu, ale też zmusi do przemyśleń jeszcze długo po napisach końcowych.

Zdjęcia mają się rozpocząć pod koniec tego roku w Europie.

