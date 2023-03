Tom Felton, jakiego nie znacie: kocha żeńską wersję Draco, ma genialne poczucie humoru i ogromną pasję

Tom Felton niewątpliwie większości kojarzy się z serią filmów o Harrym Potterze, w której wcielił się w postać Draco Malfoya. Mało osób zna jego prywatną stronę. A trzeba przyznać, że aktor jest niezwykle interesującym człowiekiem.

Tom Felton dość aktywnie działa na TikToku. Chętnie zamieszcza tam humorystyczne filmiki, nieraz związane z kultową postacią, którą grał, czyli Draco Malfoyem. Na tej platformie śledzi go ponad 10 milionów osób! W tym wielu Polaków, co często widać w komentarzach. Zdarza się, że spolszczają oni w nich imię aktora i nazywają go Tomaszem lub Tomkiem. A sam Tomasz tiktoker najwyraźniej odnajduje się w tym medium bardzo dobrze.

Użytkownicy TikToka tworzą mnóstwo treści związanych z postacią Draco. A Tom często na nie reaguje. Czy wiecie, że pojawiły się filmiki przedstawiające żeńskie wersje tej postaci? Jedna z użytkowniczek (@miwallbank) dodała nagranie, w którym wygląda bardzo podobnie do Malfoya i mówi w zbliżony do niego sposób. Jakiś czas później wrzuciła filmik o podobnej tematyce, tylko tym razem z... samym Tomem Feltonem! Aktor dawał jej wskazówki co do wymowy. Oboje najwyraźniej dobrze się bawili.

O aktorskiej karierze Feltona pisaliśmy więcej w zeszłym tygodniu i tam też pada myśl o tym, że aktorzy zazwyczaj nie chcą być kojarzeni tylko z jedną rolą. Felton jednak świetnie wykorzystuje postać Draco do tworzenia zabawnych materiałów. Zdarza się, że dodaje relacje z tego, jak kupuje własny merch (specjalnie zaprojektowane towary, np. z wizerunkiem jakiejś postaci, tu – merch z serii o Harrym Potterze, konkretniej z wizerunkiem Draco lub motywami Slytherinu) lub kompilacje z jego postacią mówiącą słynne "POTTAH".

#beyondthewand #hellopotter #dracotok #tomfelton #pottertok #harrypotter #fyp #collab #malfoy #myfatherwillhearaboutthis #hogwarts #brittok @miwallbank multiverse of madness 2: malfoy mayhem, meet my new friend @Tom Felton who just so happens to look a little bit like me 🤷🏼‍♀️ #dracomalfoy

Nie tylko aktorstwo

Tom Felton nie skupia się wyłącznie na aktorstwie. Jego pasją jest muzyka – artysta śpiewa i gra na gitarze. Już w dzieciństwie odkrył swój talent i dołączał do szkolnych chórów. Zaproponowano mu nawet miejsce w chórze katedry Guildford. Felton ma na swoim koncie sporo utworów:"If I Could Be Anywhere", "YoOHoO" czy "Hawaii". Twórczością dzieli się na Instagramie i TikToku. Wrzuca tam covery oraz własną muzykę. Ostatnio dodał piosenkę skierowaną do... Harry'ego Pottera.

Aktor na konta w mediach społecznościowych wrzuca też bardzo dużo materiałów związanych ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi – suczką Willow oraz psem Forrestem. Wydaje się niezwykle oddany małym podopiecznym. Gdy przeglądamy jego zdjęcia i filmiki, w oczy rzuca się fakt, że praktycznie zawsze jest pogodny i uśmiechnięty. Po prostu roznosi go pozytywna energia.

Co niektórych może zaskoczyć, Tom lubi też łowić ryby. Robił to od małego! Twierdzi, że to doskonała forma relaksu.

(Od)twórca

W październiku 2022 roku Felton wydał książkę Po drugiej stronie różdżki (oryginalny tytuł: Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard). To autobiografia skupiająca się na czasie, w którym aktor grał postać Draco. Dużo w niej anegdot i opowieści z planu. Wstęp napisała sama Emma Watson – odtwórczyni Hermiony Granger, a prywatnie przyjaciółka Toma. Po drugiej stronie różdżki to książka o dorastaniu w dwóch różnych światach: czarodziejów i mugoli, filmowym i zwykłym. Można dowiedzieć się dzięki niej, jak Felton dostał rolę Draco, i poczytać o trudniejszych momentach, które aktor przeżywał w trakcie i po słynnej ekranizacji.

zrzut ekranu

Tom Felton swoją książkę promuje między innymi na TikToku, gdzie dzieli się z fanami niektórymi fragmentami autobiografii. Zrobił nawet małą akcję i zostawił jej egzemplarze w różnych miejscach w Londynie.

Widać, że aktor jest dumny ze swojego dzieła i trudno mu się dziwić. Może część osób na jego miejscu spoczęłaby na laurach po tak rozpoznawalnej roli i różnych nagrodach, które za nią zdobył. On jednak cały czas się rozwija i to w różnych dziedzinach – nie tylko w aktorstwie.

Tom Felton to osoba niezwykle ciekawa, zabawna, utalentowana i pogodna. Swoje zasięgi i działania w mediach społecznościowych wykorzystuje nie tylko do promowania nowych przedsięwzięć, ale również – a może przede wszystkim! – do kontaktu z fanami, pokazywania światu swojej pasji i siebie samego ze strony, której mogliśmy nie znać.