Serial Assassin's Creed zamówiony przez streamingowego giganta! Sprawdźcie szczegóły

Po prawie pięciu latach od zawarcia umowy Netflixa z Ubisoftem, serwis streamingowy zapowiedział powstanie serialu live-action opartego na bestsellerowej franczyzie gier wideo Assassin's Creed.

Twórcami, showrunnerami i producentami wykonawczymi projektu zostali Roberto Patino i David Wiener. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się też trzej przedstawiciele Ubisoft Film & Television - Gerard Guillemot, Margaret Boykin i Austin Dill, oraz Matt O’Toole.

Oto oficjalne oświadczenie twórców serialu:

Jesteśmy fanami franczyzy Assassin’s Creed od jej premiery w 2007 roku. Każdego dnia, pracując nad tym serialem, odczuwamy ekscytację i pokorę wobec możliwości, jakie otwiera przed nami Assassin’s Creed. Pod całym tym zasięgiem, widowiskowością, parkourem i emocjami kryje się fundament najbardziej podstawowej ludzkiej opowieści - historii o ludziach poszukujących celu, zmagających się z pytaniami o tożsamość, przeznaczenie i wiarę. To historia o władzy, przemocy, seksie, chciwości i zemście.

Ale ponad wszystko, to opowieść o wartości ludzkiego połączenia - sięgającego ponad kultury, ponad czas. I o tym, co jako gatunek możemy stracić, gdy te więzi zostają zerwane. Mamy niesamowity zespół - ludzi z Ubisoftu i naszych orędowników z Netflixa. Jesteśmy zdeterminowani, by stworzyć coś, czego nie da się zignorować, dla fanów na całym świecie.