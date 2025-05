Avengers: Doomsday z nową grupą herosów? Mocarny skład z wariantem Iron Mana!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu głośno mówi się o tym, że w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy aż trzy grupy superbohaterów: dowodzonych przez Sama Wilsona aka Kapitana Amerykę Mścicieli, New Avengers powstałych na bazie dawnych Thunderbolts i Young Avengers, choć młodzi bohaterowie mają operować pod znaną także z komiksów Marvela nazwą Champions. Wygląda jednak na to, że na tym wcale nie koniec.

James Mackwl, uznawany w branży popkulturowej za jednego z najciekawszych w ostatnim czasie scooperów, raportuje, że w uniwersum X-Menów dojdzie do powstania jeszcze jednej drużyny herosów złożonej z innych wersji doskonale nam znanych postaci. Wymieniono czworo członków składu: mają to być warianty Iron Mana i Czarnej Pantery (obecność drugiego z nich zapowiada też kolejny scooper, MyTimeToShineHello), Marii Rambeau aka Binary (bohaterka ze zwiększonym poziomem mocy; Binary to jedna z najpotężniejszych wersji Kapitan Marvel w komiksach) i Hanka Pyma, który w tym świecie działa wyłącznie jako Giant.

Warto zauważyć, że o rekrutowaniu członków tej potencjalnej grupy w uniwersum X-Menów mówiło się już wcześniej. Nie jest nawet wykluczone, że za kompletowanie drużyny będą odpowiadać superbohaterowie z podstawowego świata MCU, w tym Shuri, M'Baku i Shang-Chi.

Film Avengers: Doomsday ma premierę ustaloną na 18 grudnia przyszłego roku.