VOD - co obejrzeć w ten weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Apple TV+, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video i innych.

Jak zawsze podczas weekendu do serwisów streamingowych trafia wiele ciekawych nowości. W piątek na uwagę widzów zasługują: film science fiction pt. Atlas z Jennifer Lopez oraz przerobiony na serial film Biała odwaga. Widzowie mogą też nadrobić kinowe produkcje, które trafiły na VOD w tym tygodniu: Diuna: Część druga oraz Pogromcy duchów. Imperium lodu. Na miłośników sportu czeka ekscytujący serial dokumentalny pt. 99, pokazujący historyczny sezon Manchesteru United, w którym legendarna drużyna wygrała Premier League, Puchar Anglii i Ligę Mistrzów UEFA. Z produkcji opartych na faktach warto obejrzeć nominowany do Oscara film Argentyna, 1985. A jeśli szukacie poruszającego i pełnego brytyjskiego humoru serialu, to w tym tygodniu pojawiły się nowe odcinki 4. sezonu Warto się starać. Sprawdźcie, co jeszcze zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (24-26 maj)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ i inne)

NETFLIX

Najważniejszą premierą tego weekendu na Netflix jest film sci-fi z Jennifer Lopez. Ponadto w piątek na platformę wpadnie też kilka animowanych nowości:

Atlas Premiera 24 maja.

fot. materiały prasowe

Ponadto w ciągu tygodnia na Netflix pojawiło się kilka interesujących nowości:

AMAZON PRIME VIDEO

Piątek obfituje w ciekawe nowości na Amazon Prime Video:

Biała odwaga - serial opowiada historię dwóch braci górali – Maćka (Julian Świeżewski) i Andrzeja (Filip Pławiak). Po śmierci ich ojca, do której przyczynił się Andrzej, oraz po stracie ukochanej Bronki (Sandra Drzymalska) Andrzej opuszcza rodzinny dom. W drodze spotyka tajemniczego Wolframa (Jakub Gierszał), antropologa i wspinacza. Dzieli się z nim swoją techniką wspinaczkową oraz wiedzą na temat praskich korzeni górali. Kiedy Andrzej wraca do Zakopanego, wybucha wojna. Chcąc ochronić górali przed zniszczeniami wojennymi, stara się przekonać ich do współpracy z Niemcami. Andrzej i Maciek stają po przeciwnych stronach barykady. Konfrontacja braci jest krwawa i bolesna. Premiera 24 maja.

fot. Adam Golec

Demeter: Przebudzenie zła (2023) - horror. Kiedy szkuner „Demeter" opuszczał port, nic nie wskazywało na nadchodzące niebezpieczeństwo. Niestety zwykły rejs zamienia się w koszmar. Na pokładzie, wśród 24 nieoznakowanych skrzyń, skrywało się nieoczekiwane zło. Wraz z zapadającym zmrokiem i oddalaniem się od lądu, załoga odkrywa pierwsze ślady tragedii. Pomoc stała się już niemożliwa, a walka załogi o przetrwanie jest coraz bardziej desperacka. Premiera 24 maja.

99 - to serial dokumentalny o historycznym sezonie Manchesteru United, w którym legendarna drużyna zdobyła potrójną koronę: wygrywając Premier League, Puchar Anglii i Ligę Mistrzów UEFA. Wszystko to zadziało się w przeciągu 10 kluczowych dni 1999 roku. Dokument jest hołdem dla jednego z największych osiągnięć w światowej piłce nożnej, jak i opowieścią o grupie zawodników, którzy zostali zrekrutowani i ukształtowani przez sir Alexa Fergusona. Jego drużyna stworzyła historię. W filmie znajdziemy wywiady z kluczowymi postaciami tych wydarzeń m.in. z Davidem Beckhamem, Garym Nevillem, Paulem Scholesem, Peterem Schmeichelem i Ole Gunnarem Solskjaerem. Wykorzystując nigdy wcześniej niepublikowane archiwalne materiały filmowe oraz prywatne nagrania zza kulis, 99 zabiera widzów z powrotem do niezwykłego momentu w sporcie, pozwalając im jeszcze raz przeżyć historię tego sukcesu. Premiera 24 maja.

fot. Prime Video

Kto go zabił? (2024) - serial zainspirowany niewyjaśnionym morderstwem meksykańskiego prezentera telewizyjnego Paco Stanleya w 1999 roku. Historię poznajemy z perspektywy sześciu najbliższych mu osób. Sława, zdrada i ekscesy są tłem poszukiwania podejrzanych. Premiera dwóch pierwszych odcinków 24 maja.

APPLE TV+

Na Apple TV+ powrócił z nowym sezonem chwalony serial Warto się starać, który można nadrobić w ten weekend.

Warto się starać Premiera dwóch pierwszych odcinków 4. sezonu 22 maja.

fot. Apple TV+

Ponadto w ciągu tygodnia na platformę trafiły nowe epizody takich produkcji jak:

HBO MAX

W piątek na platformie streamingowej HBO Max pojawiły się takie tytuły jak:

Dobra osoba (Good Person) - Daniel spotyka Allison, niegdyś dobrze prosperującą kobietę, która brała udział w niewyobrażalnej tragedii i doprowadziła do śmierci córki mężczyzny. Premiera 24 maja.

Ghost Story (A Ghost Story) - Duch podąża za swoją pogrążoną w żałobie żoną do ich starego domu. Casey Affleck i Rooney Mara w opowieści o miłości i żalu. Premiera 24 maja.

Normalni (Normal) - Kreatywna nastolatka i jej chory ojciec tworzą dla siebie normalną codzienność, aby oszukać pracownika socjalnego i chronić swoją kruchą stabilność. Premiera 24 maja.

Kalev - Rok 1990. Rozpoczynają się mistrzostwa Związku Radzieckiego w koszykówce, a reprezentacja Estonii w koszykówce stoi przed doniosłą decyzją. Premiera 24 maja.

Saloum - Trio legendarnych najemników szuka schronienia w odległym i mistycznym rejonie Senegalu, gdzie siły mrocznych przodków sprowadzają na nich tragedię. Premiera 24 maja.

Argentyna, 1985 - Dramat zainspirowany prawdziwą historią argentyńskich prokuratorów, którzy odważyli się prowadzić śledztwo i ścigać członków dyktatury wojskowej. Premiera 24 maja.

fot. Infinity Hill // Kenya Films

Nasty: Więcej niż tenis (Nasty-More than just Tennis) - film dokumentalny. powieść o życiu rumuńskiej legendy tenisa Ilie Nastase, który był prawdziwym buntownikiem. Premiera 24 maja.

Moje przygody z Supermanem - animowany serial o przygodach Clarka Kenta, Lois Lane i Jimmy'ego Olsena. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 26 maja.

W tym tygodniu zakończył się serial Młody Sheldon, więc na fanów czekają dwa finałowe odcinki, które pojawiły się na platformie 22 maja. Ponadto w ostatnich dniach do serwisu trafiły:

fot. Amblin Television // Warner Bros. Animation

Emma i Eddie: Para przed kamerą (Emma and Eddie: A Working Couple) - film dokumentalny. Emma i Eddie chcą uratować swoje małżeństwo i zakładają własne studio nagraniowe w Budapeszcie. Premiera 21 maja.

Cannes bez tajemnic (Cannes Uncut) - film dokumentalny. Pełne adrenaliny opowieść o tym, czym festiwal w Cannes stał się przez lata i co może zaoferować w przyszłości. Premiera 23 maja.

Country to ja: Beyoncé & renesans Nashville (2024) - dokument, który analizuje definicję muzyki country, uwzględniając wpływ Beyoncé na czarnoskórych artystów z Nashville, walczących o zaistnienie.

DISNEY+

W sobotę na platformie Disney+ pojawi się nowy odcinek Doktora Who. Ponadto w ten weekend warto obejrzeć:

The Kardashians Premiera pierwszego odcinka 23 maja. Nowe epizody co tydzień.

The Beach Boys - ten dokument to uhonorowanie legendarnej grupy, która zrewolucjonizowała muzykę pop, oraz ikonicznego, harmonijnego dźwięku, który uosabiał kalifornijski sen, ujmując fanów na kolejne pokolenia. Dokument śledzi zespół od ich skromnych początków w gronie rodzinnym i zawiera niepublikowane wcześniej nagrania oraz nowe wywiady z członkami zespołu i innymi znakomitościami branży muzycznej. Premiera 24 maja.

W ciągu tygodnia trafiły na platformę takie tytuły jak:

Pauline (2024) - serial dramatyczny. Po jednodniowej przygodzie z synem diabła, Pauline zachodzi w ciążę i zyskuje nadprzyrodzone moce. Premiera 22 maja.

Chip i Dale: parkowe psoty Premiera 2. sezonu 22 maja.

Spidey i super-kumple Premiera 2. sezonu 22 maja.

SkyShowtime

W ten weekend warto nadrobić finałowy odcinek Dżentelmena w Moskwie, w którym w głównej roli występuje Ewan McGregor. Ponadto w ciągu tygodnia miały premierę nowe odcinki takich seriali jak:

CDA Premium

W ofercie CDA Premium znalazły się takie nowości jak:

Seksbiznes (2023) - thriller. Dziennikarka mająca obsesję na punkcie zniknięcia swojej najlepszej przyjaciółki, chce zdemaskować grupę przestępczą, zajmującą się handlem żywym towarem.

W mroku (2022) - thriller, kino azjatyckie. Akupunkturzysta cierpiący na dziwną przypadłość (jest niewidomy, ale tylko w dzień) pracuje dla rodziny królewskiej. Mężczyzna jest świadkiem zabójstwa księcia, ale jak ma o tym donieść, skoro wszyscy uważają go za ślepca?

fot. CDA Premium

Pięć diabłów (2022) - dramat fantasy. Młodziutka Vicki ma niezwykły dar: potrafi chwytać, zapamiętywać i odtwarzać wszystkie możliwe zapachy, które kolekcjonuje w starannie oznakowanych słoiczkach. Zaintrygowana niespodziewaną wizytą ciotki dziewczyna, „kradnie” jej zapach i odkrywa, że dzięki niemu może przenieść się w przeszłość Julii, poznając skrywane od lat sekrety swojej rodziny. Na jaw wychodzą ogniste romanse, złamane serca i uśpione emocje.

Horror Los Angeles (2014) - serial z elementami thrillera. Ekipa filmowców przeprowadza wywiad z byłą członkinią nieistniejącej już sekty, która wzorowała się na rodzinie Mansona. To prowadzi ich na ścieżkę pełną tajemnic, porwań i morderstw.

Zło (2023) - szwedzki serial dramatyczny. Kiedy Erik zostaje przyjęty do elitarnej szkoły z internatem, liczy na nowy rozdział w swoim życiu, które dotąd było pełne przemocy. Niestety nie będzie to łatwe.

INNE SERWISY VOD:

W ten weekend warto obejrzeć nowe filmy, które trafiły do serwisów VOD w tym tygodniu:

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały promocyjne