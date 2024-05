Kaskader już zaraz na VOD? Branża wściekła

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Wiele niezwiązanych ze sobą źródeł twierdzi, że Kaskader będzie mieć premierę w VOD w Ameryce Północnej już 21 maja. Wszystko wskazuje na to, że tak jak w większości przypadków, tak też będzie w wielu krajach świata. Jeśli to się potwierdzi, będzie to niespełna trzy tygodnie po premierze kinowej.

Kaskader online

Z jednej strony decyzja nie dziwi nikogo, film Kaskader jest klapą w kinach. Zebrał do tej pory zaledwie 127,6 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów, a zainteresowanie wciąż spada. Zwłaszcza przy dużych i mocnych nowościach, które odciągają widzów. Dlatego też prawdopodobnie z uwagi na to podjęto decyzję o premierze w VOD, w którym można będzie zarobić dodatkowe pieniądze, gdy widzowie będą kupować dostęp do wersji cyfrowej akcyjniaka.

Z drugiej strony branża jest delikatnie mówiąc wzburzona taką ewentualnością. Są wręcz wściekli, że potencjalnie studio nie daje temu filmowi szansy w kinach, a budowa takiego wrażenia, że widz nie musi iść do kina, bo dosłownie za chwilę będzie mieć dany tytuł w domu, wpływa negatywnie na zainteresowanie niektórymi tytułami na wielkim ekranie.

fot. materiały prasowe

Takie sytuacje były standardem w czasach pandemii koronawirusa, gdy ludzie do kin nie chodzili. Teraz jednak stwarza to jedynie problem dla branży kinowej i wszyscy eksperci są w tym zgodni. Nie ma już nawet mowy o 90-dniowym okresie wyłączności emisji danego tytułu na wielkim ekranie, jak było to przed pandemią. Większość hitów trafia na VOD dużo wcześniej.

Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje informacji. 21 maja przekonamy się, czy jest to prawda. Za przyczynę klapy Kaskadera podaje się niewłaściwą i nieskuteczną kampanię promocyjną.