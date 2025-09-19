Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, SkyShowtime i innych.
Ten weekend na VOD zapowiada się naprawdę interesująco. Przede wszystkim powróciły z drugimi sezonami dwa wyczekiwane seriale: polska komedia 1670 oraz superbohaterski Gen V, czyli spin-off The Boys. Ponadto z zadebiutowały też 4. seria The Morning Show z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon oraz 2. sezon Twisted Metal. Na uwagę zasługuje thriller Black Rabbit z Judem Law oraz Jasonem Batemanem. Warto również sprawdzić Nie do pary i LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości. Do tego w streamingu można już oglądać kinowy hit Jurassic World: Odrodzenie.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
Warto sprawdzić nowości, które przygotował Netflix na ten weekend.
- Może tak, może nie (2025) - niemiecka komedia romantyczna. Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami. Premiera 19 września.
- Nawiedzony biznes (2025) - animowany sitcom komediowy. Samotna matka wprowadza się do odziedziczonego po bracie hotelu i spotyka poczciwego ducha oraz uciążliwych gości, którzy nie mają zamiary się wymeldować. Premiera 19 września.
- Bunkier miliarderów (2025) - hiszpański serial kryminalny. Luksusowy bunkier Kimera ma chronić najbogatszych ludzi świata przed kataklizmami. Ale na miejscu prawdziwym problemem staje się życie z tymi, którzy ich skrzywdzili. Premiera 19 września.
Jeśli te tytuły nie przypadły Wam do gustu, to do nadrobienia jest również sporo innych nowości, które trafiły na platformę w tym tygodniu. Na uwagę zasługuje 2. sezon serialu komediowego 1670.
- 1670 (2025) - polski serial komediowy. W wiosce, którą zarządza Jan Paweł (Bartłomiej Topa), panuje totalny chaos. Od brutalnych zgonów po nietypowe małżeństwa - rok 1670 nie mógł być zabawniejszy. Premiera 2. sezonu 17 września.
- Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu (2025) - serial dokumentalny. Zobacz, jak Barry i Eddie Hearnowie - ojciec i syn 0 próbują w tym serialu dokumentalnym rozwinąć swoją firmę promującą sporty walki. Premiera 17 września.
- Ten sam dzień z tobą (2025) - tajska komedia romantyczna. Perfekcyjna kuratorka muzealna zastaje uwięziona w pętli czasu, w kółko przeżywając najgorszy dzień swego życia, i musi odkryć sposób, aby wydostać się z zaklętego kręgu. Premiera 18 września.
- Black Rabbit (2025) - amerykański serial dramatyczny. Właściciel restauracji (Jude Law) zostaje wciągnięty do przestępczego półświatka Nowego Jorku, gdy jego brat (Jason Bateman) zaciąga dług, którego nie może spłacić. Premiera 18 września.
- Miłość platoniczna (2025) - turecki serial komediowy. W hotelu Blue Moon melduje się uroczy gość ukrywający swoje zamiary. Nawiązuje on dziwny, chaotyczny uczuciowy trójkąt z dwiema zatrudnionymi tam siostrami. Premiera 18 września.
- Na podbój Bollywood (2025) - indyjski serial dramatyczny. Ekscytujący dramat o ambitnym outsiderze i jego przyjaciołach, którzy rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood. Premiera 18 września.
Ponadto w bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto wybrane tytuły:
- Spuszczone ze smyczy
- Transformers - Iskra Ziemi - 2. sezon
- Obecność
- Obecność 2
- Czarne bractwo. BlacKkKlansman
- Maria, królowa Szkotów
- Uciekaj!
- Dyktator - od 20 września
- Człowiek w ogniu - od 21 września
- Oppenheimer - od 21 września
DISNEY+
Na Disney+ w ciągu tygodnia pojawiło się kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje film Nie do pary, w którym w głównej roli wystąpiła Lily James.
- Nie do pary (2025) - Historia Whitney Wolfe, założycielki aplikacji randkowej Bumble. Premiera 19 września.
- LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości (2025) - Sig z przyjaciółmi zmierzą się z potężnym przeciwnikiem. Premiera wszystkich odcinków 19 września.
- Futurama – animowana komedia o mężczyźnie zamrożonym w 1999 roku, który budzi się u progu XXXI wieku. Premiera 13. sezonu 16 września.
- Bertie Gregory: bliskie spotkanie z delfinami (2025) - Bertie Gregory wyrusza na Azory uchwycić najbardziej spektakularną drapieżną ucztę w swojej karierze. Premiera 19 września.
- Elio (2025) - Film Pixara opowiada o 11-letnim chłopcu, który podróżuje po galaktyce i uznany zostaje przypadkowo za ambasadora Ziemi.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
Apple TV+
Na Apple TV+ w tym tygodniu pojawiły się dwie nowości. Z 4. sezonem powrócił chwalony przez krytyków The Morning Show, w którym występują Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.
- The Morning Show (2025) - Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 17 września.
- Eugene Levy: nieochoczy podróżnik (2025) - Aktor, zdobywca licznych nagród i nerwowy podróżnik Eugene Levy wychodzi ze swojej strefy komfortu i wyrusza w szaloną podróż, podczas której odwiedzi najpiękniejsze i najbardziej intrygujące miejsca na świecie. Premiera 3. sezonu 19 września.
Warto również nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:
- Platoniczna przyjaźń
- Acapulco (finał sezonu)
- Wódz wojownik (finał sezonu)
- Inwazja
Prime Video
W tym tygodniu najważniejszą premierą na Prime Video był 2. sezon Gen V, czyli spin-offu The Boys.
- Pokolenie V - (2025) - Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią. Premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 17 września.
SkyShowtime
Na SkyShowtime można już oglądać w ramach abonamentu oscarowy film Brutalista.
- Brutalista (2025) - Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym obcym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo niosą ze sobą wysoką cenę... Premiera 16 września.
Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
Na HBO Max można już oglądać dwa nowe seriale. Nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka Grupy zadaniowej.
- Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 18 września.
- Kto zabił naszą córkę - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 18 września.
Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto produkcje:
- Niesamowity Spider-Man - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.
- Niesamowity Spider-Man 2 - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.
- Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.
- Bezsenność - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.
- Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.
- Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem. Na platformie od 20 września.
- Po prostu miłość - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość. Na platformie od 20 września.
- Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią. Na platformie od 21 września.
INNE SERWISY VOD:
- Jurassic World: Odrodzenie (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video, Rakuten TV, Sweet.tv oraz do wypożyczenia na PilotWP) - Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.