VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, SkyShowtime i innych.

Ten weekend na VOD zapowiada się naprawdę interesująco. Przede wszystkim powróciły z drugimi sezonami dwa wyczekiwane seriale: polska komedia 1670 oraz superbohaterski Gen V, czyli spin-off The Boys. Ponadto z zadebiutowały też 4. seria The Morning Show z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon oraz 2. sezon Twisted Metal. Na uwagę zasługuje thriller Black Rabbit z Judem Law oraz Jasonem Batemanem. Warto również sprawdzić Nie do pary i LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości. Do tego w streamingu można już oglądać kinowy hit Jurassic World: Odrodzenie.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (19 - 21 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Warto sprawdzić nowości, które przygotował Netflix na ten weekend.

Na uwagę zasługuje 2. sezon serialu komediowego 1670.

1670 Premiera 2. sezonu 17 września.

Miłość platoniczna Premiera 18 września.

Na podbój Bollywood (2025) - indyjski serial dramatyczny. Ekscytujący dramat o ambitnym outsiderze i jego przyjaciołach, którzy rzucają się w chaotyczny, porywający i zaskakujący świat Bollywood. Premiera 18 września.

Ponadto w bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto wybrane tytuły:

DISNEY+

Na Disney+ w ciągu tygodnia pojawiło się kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje film Nie do pary, w którym w głównej roli wystąpiła Lily James.

Nie do pary Premiera 19 września.

LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj galaktykę - Elementy przeszłości Premiera wszystkich odcinków 19 września.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

Apple TV+

Na Apple TV+ w tym tygodniu pojawiły się dwie nowości. Z 4. sezonem powrócił chwalony przez krytyków The Morning Show, w którym występują Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

The Morning Show (2025) - Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 17 września.

Eugene Levy: nieochoczy podróżnik (2025) - Aktor, zdobywca licznych nagród i nerwowy podróżnik Eugene Levy wychodzi ze swojej strefy komfortu i wyrusza w szaloną podróż, podczas której odwiedzi najpiękniejsze i najbardziej intrygujące miejsca na świecie. Premiera 3. sezonu 19 września.

Warto również nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

W tym tygodniu najważniejszą premierą na Prime Video był 2. sezon Gen V, czyli spin-offu The Boys.

Pokolenie V - (2025) - Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią. Premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 17 września.

SkyShowtime

Na SkyShowtime można już oglądać w ramach abonamentu oscarowy film Brutalista.

Brutalista (2025) - Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym obcym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo niosą ze sobą wysoką cenę... Premiera 16 września.

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max można już oglądać dwa nowe seriale. Nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka Grupy zadaniowej.

Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 18 września.

Kto zabił naszą córkę - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 18 września.

Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto produkcje:

Niesamowity Spider-Man

Niesamowity Spider-Man 2

Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.

Bezsenność

Sausage Party

Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem. Na platformie od 20 września.

Po prostu miłość Na platformie od 20 września.

Jackie Brown Na platformie od 21 września.

INNE SERWISY VOD:

Jurassic World: Odrodzenie Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.