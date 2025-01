Od 15 lat Sebastian Stan jest częścią MCU. Czego możemy się spodziewać po Thunderbolts*?

fot. Marvel Studios/X (@DiscussingFilm)

Sebastian Stan był gościem w programie talk-show Setha Meyersa, gdzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat występów w produkcjach Marvela. Debiutując w filmie Captain America: Pierwsze starcie, zarysował sobie drogę, która ciągnie się już piętnaście lat. Aktor wyraził ogromną wdzięczność za możliwości, jakie dało mu MCU.

- Jestem z nimi związany już od prawie 15 lat. Dorastałem razem z Marvelem, rozwijałem się jako aktor i wraz z tą postacią. To trochę tak, jak w pewnym sensie mieć brata, takiego członka rodziny, którego widuje się co roku na Święto Dziękczynienia. Tak to właśnie odczuwam, a oni są niezwykle wspierający. Szczerze mówiąc, gdybym ich nie miał, nie wiem czy podjąłbym się takich wyzwań. Miałem szczęście.

fot. Marvel Studios

Thunderbolts* - Sebastian Stan o filmie

Aktor przede wszystkim pochwalił obsadę Thunderbolts*- określił, że Wyatt Russell i David Harbour są "jednymi z najzabawniejszych osób". Do tego był zachwycony Julią Louis-Dreyfus oraz Florence Pugh, ulubienicą fanów w roli Yeleny Belovej.

- Nie mogę się doczekać, co ludzie powiedzą. Myślę, że to będzie miła niespodzianka, wiesz?

Pełen wywiad z Sebastianem Stanem możecie obejrzeć poniżej.

Thunderbolts* - premiera filmu jest zaplanowana na 2 maja 2025 roku.

