007: Droga do miliona – dlaczego Brian Cox wziął udział w programie? Aktor się pomylił

007's Road to a Million to najnowsze reality show platformy Prime Video, w którym uczestnicy rywalizują w konkurencjach inspirowanych filmami o Jamesie Bondzie. Zwycięzca otrzyma milion funtów, a prowadzącym programu jest Brian Cox. Aktor niedawno był gościem u Jimmy’ego Fallona w The Tonight Show. W pewnym momencie rozmowy poruszono temat 007: Droga do miliona, w którym Cox zdradził, że przyjęcie roli w programie było efektem małego nieporozumienia.

007: Droga do miliona – Brian Cox myślał, że bierze udział w filmie o Jamesie Bondzie

Aktor od dawna marzy o zostaniu przeciwnikiem Jamesa Bonda, więc gdy odebrał telefon od swojego rozentuzjazmowanego agenta, myślał, że właśnie zaproponowano mu rolę w nowym filmie. Rzeczywistość okazała się jednak inna i Brian Cox mógł liczyć tylko na występ w reality show.

Cóż, myślałem, że to nowy film o Jamesie Bondzie. Byłem przekonany, że w końcu dodali mnie do filmu o Jamesie Bondzie. Odparłem: „Oczywiście”. Ale nie było scenariusza ani filmu agencie 007. Więc zrobiłem ten program. Przez lata chciałem być złoczyńcą w filmie o Jamesie Bondzie i myślałem, że to jest właśnie mój moment. Ale tak się nie stało. To była świetna zabawa. Uwielbiam kierować ludźmi. Więc to właśnie zrobiłem – przyznał Brian Cox.

007: Droga do miliona – o czym jest program?

W programie bierze udział dziewięć par, które chciałyby poczuć się jak słynny agent 007. Muszą wykonać serię zadań nawiązujących do filmów o Jamesie Bondzie. Brian Cox pełni funkcję tzw. Kontrolera, który na całym świecie ukrył dla konkurentów dziesięć pytań. Jednocześnie jest mistrzem gry - dyktuje polecenia, monitoruje misje oraz zadaje pytania uczestnikom. Zwycięzca będzie mógł cieszyć się milionem funtów, a przegrani obejdą się ze smakiem.

Premierę 007: Droga do miliona zaplanowano na 10 listopada na Prime Video.