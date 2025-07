To koniec epoki. Program Stephena Colberta skasowany

fot. zrzut ekranu z YT (kanał ‘Late Show With Stephen Colbert) // CBS

Stacja CBS ogłosiła, że planuje zakończyć popularny program Late Show With Stephen Colbert, emitowany od 10 lat, który był następcą słynnego Late Show with David Letterman. Okazuje się, że decyzję podjęto z powodów finansowych.

Przedstawiciele CBS napisali w oświadczeniu:

Uważamy Stephena Colberta za niezastąpionego i zakończymy program The Late Show w maju 2026 roku. Jesteśmy dumni, że Stephen nazywał CBS swoim domem. On i ten program zostaną zapamiętani w panteonie wielkich gwiazd, które uświetniły wieczorne programy telewizyjne. To decyzja czysto finansowa, podyktowana trudnymi warunkami późną nocą. Nie ma ona żadnego związku z wynikami programu, jego treścią ani innymi sprawami w Paramount.

Według źródeł Colbert dowiedział się o tej decyzji stacji w środę wieczorem, a w czwartek powiedział o tym publiczności podczas nagrania. Powiedział, że to fantastyczna robota oraz chciałby, żeby ktoś inny się tym zajął. Następnie podziękował kierownictwu CBS i około 200 osobom pracującym nad jego programem. Widzowie wyrazili swoją dezaprobatę bucząc.

Tak, podzielam wasze odczucia. To nie tylko koniec naszego programu, ale koniec programu The Late Show w CBS. Nie zostanę zastąpiony. To wszystko po prostu zniknie.

Spekuluje się, że programy Colberta, jak i Jona Stewarta (The Daily Show z Comedy Central), miały być pod większym nadzorem Skydance Media po planowanym przejęciu Paramount Global, którego częścią są CBS oraz Comedy Central. David Ellison, szef Skydance, wydaje się osobą popierającą politykę prezydenta Donalda Trumpa, którego Colbert i Stewart regularnie krytykują w swoich monologach.

W najnowszym odcinku Late Show With Stephen Colbert gościem programu był senator Adam Schiff, demokrata z Kalifornii. Po nagraniu umieścił w mediach społecznościowych wpis:

Jeśli Paramount i CBS zakończyły program Late Show z powodów politycznych, opinia publiczna zasługuje na to, by o tym wiedzieć. I zasługuje na coś więcej.

Stacja CBS niedawno anulowała również program After Midnight, program towarzyszący, który był emitowany po Late Show, a w którym występowała komik Taylor Tomlinson.

Wiele się też mówi, że format wieczornych programów stają się coraz mniej popularne, szczególnie wśród młodych widzów. Natomiast wciąż dobrze radzą sobie programy z Jimmy'm Fallonem i Jimmy'm Kimmelem, które generują memy i filmiki w mediach społecznościowych, przyciągając nimi przed telewizory.