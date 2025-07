To szaleństwo! Bilety na Odyseję Nolana prawie wyprzedane rok przed premierą!

fot. materiały prasowe

W Stanach Zjednoczonych można kupić bilety na weekend otwarcia filmu Odyseja w kinach IMAX, który odbędzie się w dniach 17–19 lipca 2026 roku. Źródła The Hollywood Reporter donoszą, że w ciągu godziny od startu przedsprzedaży 95% miejsc w amerykańskich salach kinowych IMAX na podany termin zostało wyprzedanych! To przełożyło się na 1,5 miliona dolarów wpływów.

Odyseja – historyczne szaleństwo

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by można było kupić bilety do kina na seans mający miejsce rok później. To pokazuje niewiarygodne zaufanie wobec Christophera Nolana i jego twórczości. Reżyser wciąż pracuje na planie, a krótki teaser pokazywany jest wyłącznie w kinach. Dziennikarz THR informuje, że już dobę po wyprzedaniu większości miejsc bilety pojawiły się na eBayu – w cenach od 300 do 400 dolarów. Nawet odnaleziono aukcję biletów do kina IMAX w Nowym Jorku z ceną 1000 dolarów! Dla porównania: normalna cena biletu do IMAX w USA wynosi 25–28 dolarów.

Jest to o tyle istotne, że Nolan kręci Odyseję nowatorskimi kamerami IMAX opartymi na nowej technologii. Robi to jako pierwszy w historii, dlatego seans w tym formacie ma być zupełnie innym doświadczeniem niż w standardowym kinie. Według The Hollywood Reporter na ten moment prawie wszystkie pokazy w USA w salach IMAX są wyprzedane. Zostały ostatnie miejsca.

Sytuacja nie dotyczy wyłącznie Ameryki Północnej. Wyprzedano bilety na seanse Odysei w IMAX w Londynie, Melbourne w Australii oraz w Czechach.

Tak komentuje całą sytuację analityk rynku filmowego z Comscore, Paul Dergarabedian:

To odważne, błyskotliwe i zuchwałe. Tylko ktoś o statusie Nolana mógł zrobić coś takiego z sukcesem. On sam jest marką. Gdyby inny filmowiec spróbował czegoś takiego, ludzie by to zlekceważyli.