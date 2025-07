Świetna strategia na PC za darmo! Macie kilka dni, by skorzystać z oferty

fot. 2K

Na Epic Games Store regularnie udostępniane są gry za darmo. W przeszłości użytkownicy tej platformy mogli odebrać takie tytuły jak Grand Theft Auto V, Control, Death Stranding czy kolekcje Borderlands, Tomb Raider, BioShock i Batman: Arkham. Teraz do oferty dołączyła kolejna popularna i wysoko oceniana produkcja.

W dniach 17–24 lipca wszyscy zainteresowani, którzy posiadają konto w Epic Games Store, mogą dodać do swojej biblioteki grę Civilization 6 za darmo. Co więcej, jest to wydanie Platinum Edition, które zawiera sześć pakietów DLC (Pakiet Wikingów, Pakiet Polski, Pakiet Australii, Pakiet Persji i Macedonii, Pakiet Nubii oraz Pakiet Khmeru i Indonezji), a także dwa duże dodatki – Rise and Fall oraz Gathering Storm. Taki zestaw zapewni fanom strategii turowych dziesiątki godzin wciągającej rozgrywki.

Sid Meier's Civilization VI zadebiutowało w październiku 2016 roku. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony branżowych krytyków i może pochwalić się średnią ocen na poziomie 89/100 w serwisie Opencritic.