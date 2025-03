Kto będzie złoczyńcą w Spider-Manie 4? Jest też update odnośnie wyczekiwanego debiutu!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O Spider-Manie 4 krąży wiele teorii i cały czas dochodzą nowe, jednak jest kilka takich, które powtarzają się najczęściej. Do plotek odniosła się strona The Comic Circus, oceniając ich szansę na spełnienie się w faktycznym filmie.

Spider-Man 4 – plotki

Według Alexa Pereza, który podzielił się swoją opinią na łamach tej strony, złoczyńca w Spider-Manie 4 nie będzie kimś "z ulicy". Przywołał tutaj istnienie sprzecznych plotek, sugerujących jakoby miał być to Knull, Mephisto albo Doom.

Później dodał, że w film zaangażowana jest "postać z biczem", co stanowi referencję prawdopodobnie do Black Cat. Debiut tej bohaterki jest oczekiwany w MCU od dawna i jest to też jedna z najczęściej przewijających się plotek na temat kolejnej odsłony Pajączka.

Poruszono też temat możliwej roli Venoma, gdzie znów pojawiło się stwierdzenie, że "planowano sprowadzić Eddiego do Spider-Mana 4, ale nie wiadomo, jak będzie". Na razie nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia w tej kwestii.

Peter Parker ma zaś być w "emocjonalnym konflikcie" i próbować odwrócić zaklęcie rzucone przez Doktora Strange'a.

Po raz kolejny potwierdzono też, że mają pojawić się szalone sceny akcji, nad którymi pracują choreografowie i kaskaderzy.

Spider-Man 4 pojawi się między Avengersami. Czy będzie kontynuacją Doomsday?

Premiera kinowa filmu Spider-Man 4 w Polsce została zaplanowana na 24 lipca 2026 roku.