A Real Pain – wizyta w Polsce zainspirowała Jessego Eisenberga. Rodzinne mieszkanie posłużyło za plan filmowy

A Real Pain będzie brało udział w konkursie głównym Sundance 2024, który to festiwal rozpocznie się już 18 stycznia. Najnowszy film w reżyserii Jessego Eisenberga, w którym gra także główną rolę obok Kieran Culkin, był kręcony w zeszłym roku w Polsce. Aktor posiada polskie korzenie i swoją pierwszą wizytę w naszym kraju odbył w 2007 roku. Podróż sprzed wielu lat przyczyniła się do wyboru lokacji, w których kręcony był jego nowy film. O swoich inspiracjach wizytą oraz historią własnej rodziny opowiedział w filmie na kanale festiwalu Sundance na YouTubie.

Historia w A Real Pain opowie o dwóch kuzynach, którzy wyruszają w podróż po Polsce, aby zobaczyć, skąd pochodzi ich rodzina. Eisenberg wspomniał, że duża część filmu opiera się na osobistej historii jego rodziny

Nakręciliśmy nawet scenę w małym mieszkaniu, z którego uciekła moja rodzina w 1938 roku – wspomina Eisenberg.

Reżyser opisał główny wątek filmu, jako intymną historię dwóch niedopasowanych ze sobą facetów, których relacje potrafią być zabawne, ale i pełne napięcia.

Jesse Eisenberg wyznał powody, dla których chciał nakręcić taką historię:

To, co sprawia, że ​​film jest dla mnie rezonujący, to fakt, że ich skomplikowana relacja rozgrywa się na tle historii i traumy Europy Wschodniej oraz drugiej wojny światowej.

To w pewnym sensie zestawia ich osobiste problemy z globalną perspektywą i pozwala mi zgłębić kwestię bólu. W szczególności, jak pogodzić nasze współczesne zmagania z tłem historycznej traumy.