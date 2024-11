Squid Game - 3. sezon. Na jakim etapie są prace i dlaczego to koniec serialu?

fot. materiały prasowe Netflix

Hwang Dong-hyuk, twórca Squid Game, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter został spytany, dlaczego serial skończy się na 3. sezonie. Filmowiec najpierw podzielił się obiecującą aktualizacją, a później wyjaśnił swoją decyzję.

Squid Game - 3. sezon. Na jakim etapie są prace?

Hwang Dong-hyuk zdradził, że "prawie ukończyli montaż" 3. sezonu Squid Game. Zdradził też, że po sukcesie 1. sezonu nakręcenie nowych odcinków było stresującym doświadczeniem, ponieważ nie spodziewał się, że powstanie kontynuacja. Mimo to, od początku miał pomysł, jak poprowadzić dalej historię Gi-Huna.

Miałem jednak pewien pomysł na historię, którą mógłbym opowiedzieć, gdyby powstał 2. sezon. Pomyślałem, żeby pokazać, jak Gi-hun, który odwraca się od miejsca, w którym ostatni raz go widzieliśmy, by wrócić do gry i raz na zawsze położyć jej kres.

Squid Game - 3. sezon. Dlaczego to koniec serialu?

Następnie wyjaśnił, że zakończenie w tym momencie wydawało mu się naturalne, ponieważ czuje, że to wszystko, co ma do opowiedzenia w świecie Squid Game.

Kiedy myślałem o zakończeniu 3. sezonu, w naturalny sposób przyszło mi do głowy, że to będzie finał. Wierzyłem, że tą historią opowiedziałem wszystko, co chciałem, na temat Squid Game i samej postaci Gi-huna. Pomyślałem, że nie ma już nic do dodania od tego momentu.

