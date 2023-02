Amazon Prime Video - nowości na luty 2023. Lista tytułów

materiały prasowe

Platforma streamingowa Amazon Prime Video ujawniła szczegóły planu na luty 2023 roku . W większości produkcje oryginalne serwisu to seriale na czele z 3. sezon Star Trek: Picard czy 2. sezonem Carnival Row. Co jeszcze?

Amazon Prime Video - premiery na luty 2023

Harlem - sezon 2 - premiera 3 lutego

Kontynuujemy podróż z czterema stylowymi i ambitnymi przyjaciółkami, mieszkającymi w Harlemie w Nowym Jorku, określanym jako mekka kultury afroamerykańskiej w Ameryce. Po porażkach w pracy i związku Camille (Meagan Good) musi zmienić swoje wcześniejsze plany. Tye (Jerrie Johnson) rozważa przyszłość, a Quinn (Grace Byers) wyrusza w podróż by odkryć siebie. Angie (Shoniqua Shandai) zmienia kierunek zawodowy. Razem wspierają się w kolejnych etapach swoich karier, związków i przede wszystkim realizacji marzeń w Wielkim Mieście.

Somebody I Used to Know (film) - premiera 10 lutego

Pracoholiczka i producentka programów telewizyjnych Allie (Alison Brie) zalicza wielką wpadkę zawodową, co zmusza ją do powrotu do miasta rodzinnego. Spędza szalony wieczór ze swoją pierwszą miłością Seanem (Jay Ellis), przez co zaczyna kwestionować to, kim się stała. Sprawy stają się tylko coraz bardziej skomplikowane gdy odkrywa, że Sean wkrótce ożeni się z Cassidy (Kiersey Clemons), której pewność siebie i kreatywny umysł przypominają Ally o tym, jaka była kiedyś.

To niekonwencjonalna historia miłosna w której troje ludzi niespodziewanie pomaga sobie odkryć to kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Film w reżyserii Dave Franco został napisany przez niego i Alison Brie.

Carnival Row - sezon 2 - premiera 17 lutego

W drugim sezonie Carnival Row były inspektor Rycroft Philostrate zwany Philo (Orlando Bloom) prowadzi sprawę serię makabrycznych morderstw. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) i Czarny Kruk knują zemstę na przywódcach ludzkiej grupy The Burgue - Johanie Breakspearze (Arty Froushan) i Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline (Karla Crome) dziedziczy nadprzyrodzone moce, które stanowią zagrożenie dla przyszłości The Row. Po ucieczce z The Burgue i od mściwego brata Ezry (Andrew Gower) Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) i jej partner Agreus Astrayon (David Gyasi) spotykają nowe społeczeństwo, które zmienia ich los. W finałowym sezonie "Carnival Row" wszyscy bohaterowie będą musieli stawić czoła dylematom i testom, które sprawdzą ich duszę.

Star Trek: Picard - sezon 3 - premiera 17 lutego

Finalowy sezon, w którym obok Patricka Stewarta mamy całą główną obsadę hitu Star Trek: Następne pokolenie.

Die Hart - premiera 24 lutego

W filmie Die Hart, Kevin Hart gra fikcyjną wersję siebie i próbuje odejść od zaszufladkowania jako komediant, by być traktowanym poważnie jako gwiazda kina akcji. Hart uczęszcza do "szkoły bohaterów akcji" prowadzonej przez Rona Wilcoxa, granego przez Johna Travoltę, gdzie stara się poznać zasady jak zostać jedną z najbardziej pożądanych gwiazd kina akcji.

Do Kevina Harta i Johna Travolty dołączają Nathalie Emmanuel, Josh Hartnett i Jean Reno. Reżyserem filmu jest Eric Appel, a autorem scenariusza Derek Kolstad.

The Consultant - premiera 24 lutego

The Consultant to zakręcony, komediowo-thrillerowy serial, który bada złowrogą relację między szefem a pracownikiem. Nowy konsultant, Regus Patoff (Christoph Waltz), zostaje zatrudniony, by poprawić wyniki w opartej na aplikacjach firmie CompWare. Pracownicy muszą poradzić sobie z nowymi wymaganiami i wyzwaniami, które stawiają los firmy pod znakiem zapytania, jak i ich życie.