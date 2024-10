Venom 3 podbija kina na świecie. Box Office w USA zaskakuje

fot. materiały prasowe

Co prawda Venom 3: Ostatni taniec podbija kina na świecie, ale wyniki box office w Ameryce Północnej zaskakują, ponieważ film zanotował otwarcie poniżej oczekiwań – na poziomie 51 mln dolarów. Prognozy zapowiadały kwotę w granicach 80-120 mln dolarów, co czyni ten wynik najniższym z trzech części. Według ekspertów wpływ na box office miał weekendowy mecz baseballa pomiędzy LA Dodgers i New York Yankees, który był pierwszym takim starciem od 43 lat. Sportowa rywalizacja między zachodnią a wschodnią częścią Stanów Zjednoczonych jest dla Amerykanów bardzo ważna. Wpływ miały też imprezy halloweenowe oraz scena po napisach Venoma 2 - według firm badających sprawę fani tej postaci oczekiwali pojawienia się Spider-Mana. Fakt, że wydarzenia z tej sceny nie przyniosły w trójce oczekiwanego rezultatu, zniechęcił wielu widzów do wybrania się do kina.

Venom 3 – box office świat

To jednak nie jest porażka. Na świecie Venom 3 poradził sobie lepiej niż oczekiwano, zgarniając 124 mln dolarów z 65 krajów, w dużej mierze dzięki Chinom, gdzie film zebrał zaskakujące 46 mln dolarów. Jest to największe otwarcie filmu hollywoodzkiego w tym kraju od premiery Spider-Man: Daleko od domu w 2019 roku. Wynik globalny jest trzecim najlepszym w 2024 roku, sumując, zebrano 175 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów. Szacuje się, że ostatecznie film zbierze około 500 mln dolarów, co będzie sporym sukcesem komercyjnym.

Uśmiechnij się 2 – box office

Na drugim miejscu znajduje się horror Uśmiechnij się 2 ze spadkiem 59% w stosunku do poprzedniego weekendu, zbierając 9,4 mln dolarów (łącznie ma 40,7 mln dolarów). Na świecie film osiąga 12,6 mln dolarów wpływów z 67 krajów (spadek o 42%, razem 43 mln dolarów). Łącznie, na koncie ma 83,7 mln dolarów przy budżecie 28 mln dolarów.

Konklawe – box office

Konklawe debiutuje w Ameryce Północnej na trzecim miejscu z wynikiem 6,5 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów. Film jeszcze nie wszedł na ekrany kin na świecie.

Joker 2 – box office

Joker: Folie a deux radzi sobie tak słabo, że wypadł z zestawienia TOP 10 najchętniej oglądanych filmów w amerykańskich kinach. Dzięki zarobkom ze świata film ma globalnie 201,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na promocję). Niestety, sytuacja finansowa filmu nadal wskazuje na przewidywane straty.