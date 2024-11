Szatan kradnie show Świętemu Mikołajowi. Zwiastun komedii Dear Santa

Fot. Materiały prasowe

Dear Santa to niepoprawna komedia świąteczna, która stanowi powrót do współpracy braci Farrelly. Ten duet odpowiada za kultowe komedie, takie jak Głupi i głupszy czy Sposób na blondynkę. Tym razem jednak Bobby Farrelly reżyseruje film samodzielnie, a Peter Farrelly współtworzył scenariusz z Danem Ewenem i Rickym Blittem. Komedia opowiada o chłopcu, który, wysyłając list do Świętego Mikołaja, popełnia literówkę – zamiast „Santa” pisze „Satan”. W efekcie to Szatan grany przez Jacka Blacka pojawia się w życiu chłopca i w stylu reżysera wprowadza wesoły chaos.

Dear Santa - zwiastun

W obsadzie są Jack Black, Robert Timothy Smith, Hayes MacArthur, Keegan-Michael Key czy Brianne Howey.

Dear Santa - opis fabuły

Historia skupia się na chłopcu imieniem Liam Turner (Robert Timothy Smith), który, mimo sceptycyzmu swoich rówieśników, wciąż wierzy w Świętego Mikołaja. Pisze do niego list, zapraszając go do swojego domu, lecz przypadkiem adresuje go do Szatana (Jack Black), który wkracza do jego życia w czasie świąt, wywołując zamieszanie.

Film został stworzony dla amerykańskiej platformy streamingowej Paramount+, a jego premiera w USA odbędzie się 25 listopada. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie będzie można obejrzeć go w Polsce.