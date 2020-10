Amerykańscy Bogowie - Neil Gaiman ujawnił datę premiery 3. sezonu serialu

Starz

Serial Amerykańscy Bogowie powróci w przyszłym roku na antenie Starz. Jednak jak się okazuje zrobi to szybciej, niż się wydawało. Otóż Neil Gaiman, autor literackiego pierwowzoru serialu i jego producent wykonawczy zamieścił na swoim koncie na Twitterze grafikę, która wyjawia, że 3. sezon projektu zadebiutuje już 10 stycznia.

Jak wyjawił Gaiman 3. sezon produkcji będzie bardziej "na czasie" niż to by się mogło wydawać. To znaczy, że zapewne serial będzie opowiadać o tematach, które obecnie również są poruszane na świecie. O jakie konkretnie kwestie chodzi, tego twórca nie wyjawił.

W obsadzie powrócą Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Omid Abtahi. Wśród nowych twarzy będą między innymi Ashley Reyes oraz Iwan Rheon.