Amerykańscy Bogowie - zwiastun 3. sezonu serialu stacji Starz

Starz

Amerykańscy Bogowie to serial stacji Starz, który oficjalnie doczeka się 3. sezonu - informację potwierdzono wiosną tego roku. Teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun promujący nadchodzącą serię. O nowy sezonie wiemy między innymi, że zmieni się osoba na stanowisku showrunnera - stery w produkcji przejmie Charles “Chic” Eglee, który w swojej karierze współpracował także nad odcinkami seriali takich jak The Walking Dead czy Dexter.

Premierę 3. sezonu zaplanowano na 2021 rok. W obsadzie powrócą Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Omid Abtahi. Wśród nowych twarzy będą między innymi Ashley Reyes oraz Iwan Rheon. Zobaczcie zwiastun: