Apple TV+ zrezygnował z serialu Sofii Coppoli. Reżyserka komentuje

fot. Vittorio Zunino Celotto

Reklama

The Custom of the Country to powieść Edith Wharton z 1913 roku, której adaptacja w reżyserii Sofii Coppoli miała ukazać się na Apple TV+ jako pięciogodzinny serial limitowany. Ostatecznie streamer się wycofał.

W rozmowie z The New York Times Coppola powiedziała, że chociaż Apple ma talent do wydawania dużych pieniędzy na prestiżowe projekty, dyrektorzy nie byli fanami głównej bohaterki, Undine Spragg, więc zaczęli ograniczać kwotę, jaką byliby skłonni przeznaczyć na serial.

Reżyserka komentowała dalej:

Pomysł kobiety, której nie da się lubić, nie był w ich stylu. To właśnie pokazuje, kto tu rządzi.

Apple został poproszony o komentarz w tej sprawie.

The Custom of the Country - fabuła

The Custom of the Country opowiada historię Undine, młodej kobiety z aspiracjami społecznymi, która przekonuje swoich rodziców do opuszczenia kraju i osiedlenia się w Nowym Jorku. Będąc w mieście, przyciąga wzrok młodego mężczyzny z wyższych sfer i ostatecznie bierze z nim ślub. Jej chciwość i ambicja sprawiają, że każdy jej związek okazuje się niezadowalający.