Luke Cage w Avengers: Doomsday? Szczegół z planu wywołał spekulacje

UnBoxPHD to osoba znana w sieci z wrzucania zdjęć i filmów z planów, które są całkowicie zamknięte dla osób zewnętrznych. To on opublikował wideo z drona z Supergirl czy Avengers: Doomsday. Teraz ponownie wraca z materiałami z superprodukcji Marvela, dotyczącymi kręcenia zdjęć w specjalnie zbudowanym domu utrzymanym w stylu epoki lat 60.

Luke Cage w Avengers: Doomsday?

Najpierw, 1 maja, UnBoxPHD otrzymał materiały, które dały mu informację o tej scenografii. Miejsce zostało podpisane słowami: „dom Iron Fista”. Natomiast 6 maja dostał kolejne materiały, w których dom miał już podpis: „dom Luke’a Cage’a”. Nie mamy więc teraz pewności, czy ma to bezpośredni związek z superbohaterami z seriali Luke Cage i Iron Fist.

Później UnBoxPHD stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo użycia „losowych nazw”, aby ukryć prawdziwego mieszkańca tego domu w przypadku możliwego wycieku, do którego doszło.

To jednak wystarczyło, by na podstawie tych doniesień fani zaczęli spekulować o kolejnych postaciach MCU w filmie. Luke Cage oraz Iron Fist z seriali Netflixa oficjalnie nie zostali potwierdzeni jako część MCU. Jedynie historie Punishera i Daredevila są traktowane jako część uniwersum. W przypadku pozostałych postaci ich status nie został omówiony.

Spekulacje pojawiły się także po poście Brie Larson, która napisała: „czas na nowy rozdział. Więcej informacji w czwartek”. To wystarczyło, by wiele osób wysnuło wniosek o powrocie Kapitan Marvel i potencjalnym ogłoszeniu Marvela 8 maja w związku z Avengers: Doomsday. Potwierdzenia jednak na razie nie ma.

Prace na planie Avengers: Doomsday trwają. Wiele portali informuje, że Anthony Mackie (Kapitan Ameryka) już pracuje na planie, ponieważ wrzucił wideo. Według Daniela Richtmana ten filmik jest z planu innej produkcji.