Austin Butler niczym Michael Corleone? Aktor wystąpi w adaptacji trylogii książek kryminalnych Dona Winslowa

Austin Butler po występie w Diunie 2 i Władcach przestworzy jest na fali wznoszącej. Fani czekają na kolejny jego udział w Motocykliści z Tomem Hardym, ale nominowany do Oscara za rolę Elvisa Presleya aktor nie zwalnia tempa. Sony Pictures zapowiada powstanie adaptacji książki City on Fire autorstwa Dona Winslowa, w której Butler nie tylko zagra główną rolę, ale też po raz pierwszy w karierze będzie pełnić rolę producenta u boku Davida Heymana i Shane'a Salerno. Pierwszy z nich na koncie ma produkcję takich filmów jak Historię małżeńską, ale też Pewnego razu... w Hollywood, które było jednym z pierwszych dużych występów aktora w jego karierze. Studio aktualnie poszukuje scenarzystów i reżysera.

Trylogia Dona Winslowa, która dopiero powstaje, a jej druga książka ukaże się 18 kwietnia 2024 roku w księgarniach, czerpie inspiracje z greckich klasyków jak Iliada czy Odyseja, ale motywy te umieszcza w świecie zorganizowanej przestępczości.

Trylogia skupia się na dwóch przestępczych imperiach, włoskim oraz irlandzkim, które kontrolują Nową Anglię. Współczesne wydarzenie na wzór historii Heleny z Troi dzieli imperia i wpędza je w brutalną wojnę. Austin Butler wciela się w postać Danny'ego Ryana, który zmuszony jest do przejścia z ulicznego żołnierza do bezwzględnego przywódcy chroniącego swoją rodzinę, przyjaciół i dom, który kocha. Danny walcząc z mafią, lokalnymi policjantami i agentami federalnymi usiłuje stworzyć własną dynastię lub umrzeć próbując tego dokonać.

Don Winslow, autor książek, szczególnie chwali aktora i jego zaangażowanie mające na celu wykreowanie postaci na wzór Michaela Corleone, którego historię poznamy na przestrzeni dekad.

Podobnie jak wielu ludzi byłem zachwycony nominowanym do Oscara występem Austina w. Przeprowadziłem wiele rozmów z Austinem na temat trylogii, nad którą pracowałem przez ponad 30 lat swojego życia i jestem pod wielkim wrażeniem jego zaangażowania do odegrania postaci Danny'ego Ryana i pasji do wyprodukowania trzech filmów.