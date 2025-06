Wyjątkowa limitowana edycja supersamochodu Xiaomi SU7 Ultra. Tylko sto egzemplarzy!

fot. Xiaomi

Xiaomi oficjalnie dołączyło do grona producentów supersamochodów. Flagowy elektryczny sedan SU7 Ultra pobił rekord toru Nürburgring Nordschleife dla dopuszczonych do ruchu elektrycznych samochodów klasy wyższej, osiągając imponujący czas okrążenia 7:04,957, który plasuje go przed wszystkimi seryjnie produkowanymi czterodrzwiowymi samochodami elektrycznymi w historii oraz wieloma autami sportowymi.

fot. Xiaomi

Ale to dopiero początek. W wyścigowej bardzo mocno zmodyfikowanej wersji prototypowej SU7 Ultra okazał się jeszcze szybszy, osiągając oszałamiający czas 6:46.874 – wystarczający do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej legendarnego niemieckiego toru.

Najszybszy sedan klasy wyższej na świecie

Xiaomi SU7 Ultra to prawdziwy potwór, którym możesz jeździć do sklepu spożywczego. Na razie w Chinach i zawsze zgodnie z przepisami. Podstawowy model jest wyposażony w trzy silniki o mocy 1548 koni mechanicznych, które pozwalają mu przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 1,98 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 350 km/h.

Xiaomi oferuje SU7 Ultra w trzech konfiguracjach:

Standardowy SU7 Ultra: 529 900 RMB (ok. 268 000 zł)

529 900 RMB (ok. 268 000 zł) Pakiet torowy: dodatkowe 100 000 RMB (ok. 50 500 zł)

dodatkowe 100 000 RMB (ok. 50 500 zł) Edycja limitowana Nürburgring: 814 900 RMB (ok. 412 000 zł)

Pakiet torowy: dla prawdziwych entuzjastów

Wersja dla kierowców pragnących poprawy osiągów na torze dodaje sporo ulepszeń, w tym zawieszenie Bilstein EVO R, wysokowydajne klocki hamulcowe ENDLESS oraz dwa komplety opon Pirelli – w tym półslickowe opony TROFEO RS na dni spędzane na torze. Elementy z włókna węglowego zmniejszają masę, a 21-calowe kute felgi dopełniają transformację w auto wyścigowe.

Xiaomi SU7 Ultra Track Package

Edycja limitowana Nürburgring: samochód wyścigowy na drogi publiczne

Klejnotem w koronie jest edycja limitowana Nürburgring, ograniczona do zaledwie 100 egzemplarzy (tylko 10 sztuk w roku 2025). Ten dopuszczony do ruchu drogowego samochód wyścigowy jest wyposażony w certyfikowane przez FIA fotele kubełkowe z włókna węglowego z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa, półklatkę bezpieczeństwa zastępującą tylne siedzenia oraz liczne elementy aerodynamiczne z włókna węglowego, które generują siłę docisku wynoszącą nawet 44 kg. Dzięki modyfikacjom sztywność konstrukcji wzrosła o 12%, masa spadła o 30 kg, a odporność dachu na zgniatanie poprawiła się aż o 57%.

Xiaomi SU7 Nürburgring Limited Edition

Osiągnięcie Xiaomi na torze Nürburgring to coś więcej niż tylko imponująca inżynieria – to deklaracja, że chińscy producenci samochodów są gotowi konkurować z europejskimi i amerykańskimi markami o wysokich osiągach. Wykorzystując najbardziej wymagający tor wyścigowy na świecie jako poligon doświadczalny, Xiaomi pokazało, że pojazdy elektryczne mogą zapewnić emocjonujące osiągi.

Xiaomi SU7 Ultra jest obecnie dostępny w Chinach poprzez aplikację EV Xiaomi i platformę WeChat, a dostawy rozpoczynają się natychmiast. Chociaż nie ogłoszono jeszcze dostępności na rynkach międzynarodowych, auto wzbudza duże zainteresowanie wśród entuzjastów na całym świecie. Wypróbować je można będzie także w grze Gran Turismo 7, której twórcy z Polyphony Digital nawiązali niedawno współpracę z Xiaomi.

fot. Xiaomi

Zamówienia na Xiaomi SU7 Ultra są już przyjmowane w Chinach, a ultraekskluzywna edycja limitowana Nürburgring Limited Edition prawdopodobnie już jest wyprzedana, biorąc pod uwagę tak mocno ograniczoną liczbę egzemplarzy.