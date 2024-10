Seria Horizon gwoździem do trumny marki Killzone? Twórcy odpowiadają

Reklama

To się jednak skończyło wraz z rokiem 2013, kiedy to swoją premierę miała gra Killzone: Shadow Fall, która była jednocześnie startowym tytułem dla PlayStation 4. Od tego czasu w kontekście przyszłości marki nie dzieje się nic. Teraz jest jasne stanowisko Guerilla Games, które niestety... przekreśla szanse na rychły powrót do cyklu.

Holenderskie studio, które zyskało międzynarodową sławę dzięki serii Killzone, ogłosiło, że kończy rozwijanie tej legendarnej strzelanki i całkowicie skupi się na swojej nowszej marce - Horizon.

Decyzja o stworzeniu RPG z otwartym światem była dla zespołu ryzykownym posunięciem, zwłaszcza że dotychczas specjalizowali się w strzelankach. Jednak sukces Horizon Zero Dawn i jego kontynuacji – Horizon Forbidden West – pokazał, że Guerrilla Games potrafi z powodzeniem działać w różnych gatunkach.

W wywiadzie dla The Washington Post, Roy Postma, dyrektor artystyczny Guerrilla Games, otwarcie mówił o decyzji studia dotyczącej porzucenia serii Killzone. Przyznał, że po latach pracy nad mrocznym, wojennym światem Helghastów, zespół odczuwał zmęczenie. Tworzenie kolejnych odsłon Killzone stało się wyzwaniem, a praca nad brutalnym i pesymistycznym uniwersum przestała przynosić radość. Postma zauważył, że zespół potrzebował powiewu świeżości – czegoś zupełnie innego, co mogłoby na nowo rozbudzić ich kreatywność.

Niewykluczone, że w przyszłości powrócimy do klimatów, jakie oferował Killzone. W końcu za sznurki pociąga nie Guerilla Games, a Sony, które jest właścicielem holenderskiego studia. W dobie sukcesów remake'ów i recyklingu kultowych marek gier, może i przyjdzie czas na wskrzeszenie i tej pozycji.