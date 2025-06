Czy Lex Luthor będzie jak Loki w DCU? Enigmatyczna wypowiedź Petera Safrana

fot. DC Studios/Warner Bros. Pictures

Peter Safran w wywiadzie dla serwisu Omelete zasugerował że postać Lexa Luthora w wykonaniu Nicholasa Houlta będzie mieć znacznie większe znaczenie w DCU i jego rola nie skończy się na występie w Supermanie. Nie sposób określić co dokładnie miał na myśli, gdyż najwyraźniej zorientował się, że zdradził nieco za dużo – gdy próbowano wyciągnąć z niego więcej szczegółów, natychmiast zamilkł. Słowa współszefa DC Studios dokładnie brzmiały:

Lex Luthor jest dla nas niezwykle ważną postacią w DCU – i to nie tylko w kontekście filmu o Supermanie.

Jest to sygnał, że Lex Luthor potencjalnie będzie kimś więcej niż pojedynczym złoczyńcą, który zostanie pokonany w swoim pierwszym filmie. Być może będzie on czarnym charakterem w stylu Lokiego czy Thanosa z MCU, postacią, która co kilka filmów powraca i pociąga za sznurki.

Nowy, chiński zwiastun Supermana. Człowiek ze stali ratuje pieska!

Superman – historia, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera Supermana została zaplanowana na 11 lipca.

