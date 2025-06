Jason Vorhees wraca? Nowa produkcja z uniwersum Piątku 13 to krótkometrażowy film

Horror inc.

Kolejna historia Jasona Voorheesa zostanie opowiedziana przez Mike’a P. Nelsona, twórcę rebootu Cicha noc, śmierci noc. Nowy projekt z uniwersum Piątku 13, wyprodukowany przez właściciela franczyzy, Horror, Inc. ma być krwawą, krótkometrażową opowieścią zatytułowaną Sweet Revenge, która będzie głównym punktem śmiałej kampanii z okazji 45-lecia serii.

Prace nad Sweet Revenge rozpoczęły się na początku tego miesiąca, a premiera projektu zaplanowana jest na kanale Jason Universe na YouTube oraz na stronie internetowej sponsorowanej przez Angry Orchard Hard Cider, które wspiera tę krótkometrażową produkcję w ramach szerszej współpracy z franczyzą. Autor projektu wyraził ogromne emocje odnośnie pracy nad nową produkcją z Jasonem:

Jestem ogromnie wdzięczny, że zespół z Horror, Inc. dostrzegł potencjał w Sweet Revenge i chciał uczynić ją częścią historii Jasona Voorheesa! Aż trudno uwierzyć, że 30 lat temu próbowałem potajemnie oglądać te filmy na VHS-ach, kiedy nikt nie patrzył. Dziś mam szansę napisać i wyreżyserować jedną z tych historii – to surrealistyczne doświadczenie. A do tego współpracuję z niesamowitym zespołem, na czele którego stoją Chad Villella i Brianna Lee Johnson, którzy pomagają mi tchnąć życie w ten projekt! Ta krótkometrażówka to nie tylko nowe spojrzenie na ukochaną markę – to krwawy, nostalgiczny uścisk, przypominający, za co pokochaliśmy te filmy. Czeka was mnóstwo makabrycznej zabawy!

Gdzie dąży marka Piątku 13?

Franczyza Piątek 13-go należąca do Horror, Inc. szykuje się na wielki powrót z okazji 45-lecia oryginalnego filmu. W ramach obchodów zaprezentowano nowy, odświeżony wizerunek Jasona Voorheesa autorstwa Grega Nicotero, ogłoszono powrót Jasona po niemal dekadzie przerwy oraz kontynuowane są prace nad wyczekiwanym serialem Crystal Lake od A24.