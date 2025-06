Czy Charlie Cox pojawi się w Avengers: Doomsday? Aktor nadal zaprzecza

fot. Marvel Studios

Reklama

Choć w potwierdzonej (i jeszcze niepełnej!) obsadzie Avengers: Doomsday pojawiło się wiele niespodzianek i wyczekiwanych przez fanów postaci, nie można zapomnieć o kilku znaczących pominięciach. Jednym z nich jest Daredevil, w sprawie którego znów wypowiedział się niedawno Charlie Cox.

Avengers: Doomsday - wypowiedź Charliego Coxa

Charlie Cox został zapytany przez fana wprost, czy kłamał w sprawie tego, że nie będzie go w Avengers: Doomsday. Aktor nie tylko jednoznacznie zaprzeczył, ale także obrócił całą sytuację w żart.

Słuchajcie, informacje docierają do nas w ten sam sposób, w jaki docierają do każdego innego. Przynajmniej historycznie tak było. Ktoś wysłał mi link. Szukałem swojego nazwiska. Nie ma go. Więc może pewnego dnia.

Wśród fanów Marvela dalej jest nadzieja na powrót Daredevila w reżyserowanych przez braci Russo Avengersach. Wielu z nich liczy na to, że powtarza się historia z innymi aktorami w MCU (m.in. Andrew Garfieldem), którzy także wytrwale zaprzeczali swojej obecności w ważnych projektach studia, a później jednak się w nich pojawiali.

Nowe zdjęcia z planu Avengers: Doomsday. Co to za dom?

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.