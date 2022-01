Batgirl - tak wygląda superbohaterka w kostiumie na zdjęciach z planu

fot. materiały prasowe

Pierwsze zdjęcie Leslie Grace w kostiumie Batgirl wywołało mieszane odczucia fanów. W mediach społecznościowych wylała się krytyka, że kostium wygląda bardziej jak tani cosplay, a nie profesjonalna robota filmowa. Nawet jeden z reżyserów odpowiedział memem, podkreślając, żeby ludzie poczekali na film i dopiero ocenili.

Batgirl - zdjęcia z planu

Na nowych materiałach z planu widzimy, jak prezentuje się kostium w surowej wersji bez obróbki jak na zdjęciu promocyjnym. Jest też wideo z dublerką w kostiumie. Jest też nowy mural z Batmanem w wykonaniu Michaela Keatona. Widzimy też jedną z drugoplanowych postaci. Zobaczcie i oceńcie sami:

Przypomnijmy, że Batgirl nie trafi do kin. Jest to pierwszy film DCEU tworzony dla platformy HBO Max. W obsadzie są także J.K. Simmons (jako Jim Gordon), Jacob Scipio, Brendan Fraser oraz Michael Keaton jako Batman. Christina Hodson (Bumblebee, Ptaki Nocy, The Flash) jest autorką scenariusza. Za kamerą stoją Adil El Arbi oraz Bilall Fallah, znany z hitu Bad Boys for Life.

Batgirl - film nie ma daty premiery. Zdjęcia trwają.

