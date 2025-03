Od Johna Wicka do Blade'a. To on wyreżyseruje film MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nieoficjalnie mówi się, że Blade ma zadebiutować pomiędzy filmami Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Marvel Studios usunęło jednak film z kalendarza premier, co pozostawia przyszłość projektu w niepewności. Podjęli taką decyzję, ponieważ od 2019 roku nie udało im się wyklarować konceptu na fabułę. Nad nowym filmem o łowcy wampirów pracowało sześciu scenarzystów, a przez projekt przewinęło się również dwóch reżyserów. Bassam Tariq dwa lata temu ogłosił odejście od produkcji. To samo niedawno zrobił Yann Demange.

To on wyreżyseruje film MCU?

Zdaniem źródeł World of Reel Marvel Studios być może znalazło w końcu zastępstwo i to nie byle jakie. Nowa plotka mówi o tym, że scenarzystom udało się rozgryźć pomysł na film, którego reżyserem miałby zostać... Chad Stahelski, czyli człowiek odpowiedzialny za stworzenie serii John Wick, jednej z najlepszych i najpopularniejszych franczyz kina akcji ostatnich dekad. Stahelski ma nie tylko doświadczenie za kamerą, ale też z pracy przed nią, ponieważ zajmował się pracą kaskadera zanim objął funkcje reżysera przy największych filmach. Te doniesienia trzeba jednak brać z przymrużeniem oka, ponieważ o zakulisowych problemach Blade'a można by było nakręcić osobny film. Warto jednak nadmienić, że sam Stahelski w 2024 roku występując w podcaście Happy Sad Confused przyznał, że byłby zainteresowany Bladem.

Spośród wszystkich możliwych projektów, nad Bladem nawet bym się nie zastanawiał sekundy. To jeden z tych, o których nie mogę przestać myśleć. Bardzo bym chciał spróbować.

