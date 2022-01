Flash - dlaczego Michael Keaton powraca do roli Batmana? Aktor odpowiada

fot. screen z YouTube

Widowisko DCEU Flash po latach ponownie wprowadzi postać Batmana w wykonaniu Michaela Keatona. Aktor ostatni raz wcielił się w Mrocznego Rycerza w filmie Powrót Batmana z 1992 roku. Keaton w rozmowie z The Hollywood Reporter opowiedział o tym, dlaczego odszedł od kreacji bohatera i zdecydował się do niej powrócić. Stwierdził, że pierwszy występ w filmie z 1989 roku był dla niego pracą, drugi natomiast był pracą, ale również zabawą. Jednak jak stwierdził aktor z biegiem czasu nie mógł wykonać trzeciego podejścia do tej kreacji, bo to rozwaliłoby mu mózg.

Keaton mimo wszystko powraca do roli Batmana w filmie Flash, ale również zobaczymy go w tej kreacji w widowisku Batgirl. Aktor ujawnił, że otrzymał telefon od Warner Bros. W rozmowie pojawiły się wzmianki o Batmanie. Keaton stwierdził, że nie powróciłby do roli, gdyby historia była słaba. Jednak zaznaczył, że dobrze bawił się przy tym projekcie, a reżyser Flasha, Andy Muschietti to fantastyczny i kreatywny twórca.

Flash

W obsadzie produkcji oprócz Keatona znajdują się Ezra Miller, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza autorstwa Christiny Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.

