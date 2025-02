materiały prasowe

Od kilku dni znakomita większość fanów Jamesa Bonda żyje informacją o Amazonie, który przejął kreatywną kontrolę nad uniwersum najsłynniejszego ekranowego szpiega. Przypomnijmy, że z funkcją tą po 3 dekadach pożegnali się producenci Barbara Broccoli i Michael G. Wilson. Serwis Variety postanowił zabrać nas za kulisy tej z całą pewnością szokującej wielu odbiorców popkultury decyzji, ujawniając m.in., że Christopher Nolan naprawdę chciał wyreżyserować film o Bondzie.

Jedno ze źródeł portalu tak opisuje podejście Broccoli do franczyzy:

Christopher Nolan Była zbyt ostrożna i sprawowała nadmierną kontrolę - to wszystko odbywało się na niekorzyść Bonda. Dla przykładu:wyraził zainteresowanie wyreżyserowaniem filmu o Bondzie niedługo po premierze Tenet. Broccoli dała jednak wyraźnie do zrozumienia, że żaden reżyser nie będzie podejmował ostatecznych decyzji, dopóki cała seria jest pod jej nadzorem.

Nolan ostatecznie zrezygnował z realizacji tego pomysłu i przygotował nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera.

Przestroga przed większą poprawnością polityczną w świecie Bonda

Z raportu Variety wynika również, że Bond ma być dla Amazona "priorytetem". Studio stara się zatrudnić m.in. producenta Davida Heymana, który wcześniej odpowiadał choćby za połączenie ekranowych światów Harry'ego Pottera i Fantastycznych zwierząt. Rzekomo trwają nawet bardzo wstępne rozmowy z niektórymi reżyserami, scenarzystami i aktorami, lecz minie sporo czasu, zanim włodarze firmy podejmą jakiekolwiek decyzje.

Nie jest do końca jasne, co Amazon tak naprawdę chce zrobić z franczyzą Bonda. Wykładowca z Uniwersytetu Nowojorskiego, Peter Newman, przestrzega jednak:

Bond ma w sobie coś tak wyjątkowego i niepowtarzalnego, że nie można po prostu pozbawić go cech, które czynią go tak "eleganckim". Nie można więc realizować 5 pomysłów na film o nim jednocześnie, nie niszcząc całkowicie wszystkiego, co z nim związane. A jeśli uczynisz Bonda bardziej poprawnym politycznie, spotkasz się z olbrzymim sprzeciwem.

