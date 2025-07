Inwazja Sieci! Pełny zwiastun Tron: Ares zaskakuje widowiskiem

fot. Disney

Reklama

Disney opublikował pełny zwiastun filmu Tron: Ares, wraz z pierwszym oficjalnym opisem fabuły filmu. Dodatkowo do sieci trafiła także pierwsza piosenka z soundtracku. Sprawdźcie, jak zapowiada się oparta na technologicznym świecie produkcja!

Tron: Ares - pełny zwiastun

Tron: Ares - pierwsza piosenka

Utwór został zatytułowany As Alive As You Need Me To Be i jest wykonywany przez amerykański zespół Nine Inch Nails, odpowiedzialny za muzykę w filmie. Jego fragmenty pojawiły się już w zwiastunie.

Tak wygląda złoczyńca w Tron: Ares. Pierwsze zdjęcie

Tron: Ares - fabuła, obsada, data premiery

Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Jared Leto zagra tytułowego Aresa, cyfrową postać, która ma za zadanie wejść do prawdziwego świata. Jeff Bridges ponownie wcieli się w Kevina Flynna. W obsadzie są również Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.

Premiera kinowa filmu Tron: Ares odbędzie się 10 października.