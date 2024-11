Zwiastun 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Główni bohaterowie w Hiszpanii!

fot. AMC

Reklama

W niedzielę amerykańska stacja AMC wyemitowała finałowy odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Jednak od dłuższego czasu wiadomo, że serial został przedłużony o kolejną serię, której akcja przeniesie się z Francji do Hiszpanii.

Po ostatnim epizodzie AMC zaprezentowało zwiastun 3. sezonu, w którym Daryl Dixon (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride) kontynuują swoją podróż po Europie. Widzimy w nim też nowe postacie, w które wcielili się Stephen Merchant i Óscar Jaenada. Przypomnijmy, że zdjęcia do nowej serii odbywały się w regionach Galicji, Katalonii, Aragonii i Walencji. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - fabuła 3. sezonu

Trzeci sezon będzie podążał śladami Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy kontynuują podróż, aby w jakiś sposób powrócić do domu i do tych, których kochają. Gdy starają się odnaleźć drogę powrotną, coraz bardziej oddalają się od celu, podążając ścieżką, która prowadzi ich przez odległe krainy o ciągle zmieniających się i nieznanych warunkach, gdzie są świadkami różnych skutków apokalipsy szwendaczy.

Twórca o 3. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon

W rozmowie z The Hollywood Reporter David Zabel, showrunner i producent wykonawczy The Walking Dead: Daryl Dixon, powiedział, że zmiana miejsca wydarzeń daje serialowi szansę na wynalezienie się na nowo, zarówno na poziomie fabuły, jak i pod względem wizualnym.

Postacie nie mogą gdzieś osiąść. To powinien być serial drogi. Muszą się ciągle przemieszczać [żeby wrócić do domu]. Pod koniec drugiego sezonu gdzieś idą. Nie wiemy dokładnie dokąd, a droga nie prowadzi ich bezpośrednio do następnego miejsca, do którego się udadzą. Ale chodzi o to, aby postacie walczyły, starały się wrócić do domu i przemieszczały się.

Spin-off The Walking Dead został oficjalnie przedłużony do trzeciego sezonu, ale twórca zdradził, że ma plan na kolejne.

Rozmawiałem o tym z Normanem. Mamy bardzo fajny plan. Ale nie wiemy nawet, czy zrobimy czwarty sezon.

Następnie Zabel powiedział, że zmiany lokalizacji stają się okazją, aby pokazać widzom, jak apokalipsa wygląda w innych częściach świata.

W głównych bohaterów 3. sezonu wcielą się również Eduardo Noriega i Alexandra Masangkay. Ponadto w obsadzie znaleźli się Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman i Cuco Usín. Producentami wykonawczymi są Scott M. Gimple, Zabel, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival i Steve Squillante wraz z Silvią Aráez i Jesúsem de la Vegą.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 2, odcinek 6

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 3. sezonu w 2025 roku w AMC.