Bruce Willis - jaki jest stan zdrowia aktora? Córka podzieliła się nowymi informacjami

Tallulah Willis, córka Bruce'a Willisa, gościła w najnowszym odcinku programu The Drew Barrymore Show. Tam też prowadząca zapytała ją o obecny stan zdrowia jej ojca, obecnie emerytowanego już aktora.

Bruce Willis - stan zdrowia

Tallulah Willis ma dobrą wiadomość: stan zdrowia aktora nie pogarsza się w ostatnim czasie.

- Jest w takim samym stanie, co według tego, czego się dowidziałam o tej chorobie, jest najlepszą rzeczą, o jaką można prosić. Widzę miłość, gdy jestem z nim. To mój tata i mnie kocha. To jest zawsze coś wyjątkowego.

Kobieta dodała, że dla nich jako rodziny jest to ważne, by otwarcie mówić o tych problemach i tej chorobie Bruce'a Willisa.

- Z jednej strony, to jest nasza sytuacja rodzinna, ale jednocześnie z drugiej strony bardzo ważne jest, aby szerzyć świadomość na temat choroby FTD. Jeśli możemy wziąć coś, z czym się zmagamy jako rodzina i pomóc innym ludziom, by coś zmienić i zrobić z tego coś pięknego, to dla nas wyjątkowe.

Bruce Willis - historia choroby

W lutym 2023 roku rodzina Bruce'a Willisa ogłosiła, że jego stan zdrowia się pogorszył. W wyniku postępującej choroby jest nowa, konkretniejsza diagnoza lekarzy: otępienie czołowo-skroniowe. Informację ogłosiła w mediach społecznościowych córka aktora, Rumer Willis.

Otępienie czołowo-skroniowe - co to jest?

Ta choroba często jest diagnozowana w młodszym wieku i jest to forma demencji. Objawami są zmiany w osobowości, trudności w komunikacji, problemy z kontrolowaniem własnych emocji i niepełnosprawność ruchowa.