Strajk aktorów zakończony! Kiedy powrót na plan po blokadzie Hollywood?

Oficjalnie ogłoszono, że w środę 8 listopada 2023 roku Gildia Aktorów SAG-AFTRA podpisała wstępną umowę, która zakończy strajk aktorów i pozwoli znieść blokadę w Hollywood. Ustalono, że oficjalnie strajk zostanie zakończony w czwartek 9 listopada o godzinie 21:01 czasu polskiego. Podczas 118-dniowego strajku prace na planach największych filmów i seriali były kompletnie zablokowane.

Strajk aktorów zakończony

17-osobowy komitet negocjacyjny Gildii Aktorów jednogłośnie podjął decyzję o akceptacji najnowszej propozycji AMPTP. Szczegóły podpisanej umowy mają zostać upublicznione w piątek 10 listopada. Wówczas też wszyscy członkowie Gildii Aktorów mają głosować w sprawie ratyfikacji umowy. To ma być formalność.

Według Gildii Aktorów podpisany kontrakt z AMPTP jest wart ponad miliard dolarów. Ma on niezwykły rozmach i przyzna aktorom wysokie świadczenia. AMPTP w oświadczeniu twierdzi, że: "To największy wzrost świadczeń pomiędzy kontraktami w historii SAG-AFTRA i kompletnie nowy model umowy".

Z AMPTP w negocjacjach osobiście brali udział: Ted Sarandos (współszef Netflixa), Bob Iger (szef Disneya), Donna lLangley (NBCUniversal) i David Zaslav (szef Warner Bros Discovery).

Oba strajki – aktorów i scenarzystów – trwały razem sześć miesięcy. Według szacunków Kalifornię kosztowało to ponad 6,5 mld dolarów, a 45 tysięcy osób z branży rozrywkowej na ten czas straciło pracę.

Koniec strajku aktorów - kiedy powrót na plan?

Jak donosi Deadline, Hollywood od razu zabrało się do pracy nad wznowieniem zablokowanych do tej pory planów filmowych. Okazuje się, że wiele produkcji trzymano w pogotowiu, by szybko wrócić na plan, a nie dopiero w styczniu 2024 roku, jak wcześniej informowano. Prace na planach następujących tytułów mają być wznowione w tym tygodniu lub w najbliższej przyszłości:

Następujące tytuły rozpoczną zdjęcia na początku 2024 roku:

Kiedy twórcy seriali wrócą na plan? Według Deadline ma być to przełom listopada i grudnia. Na pierwszy ogień pójdą seriale emitowane w telewizji. Efektem blokady jest to, że popularne seriale ze świata FBI, Chicago, Chirurdzy i inne będą mieć krótsze sezony liczące po 13 odcinków. Streaming natomiast przygotuje plany seriali w ciągu kilku tygodni – prace te zajmą im od 3 do 6 tygodni.