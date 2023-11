Marvels - scena po napisach. Cameo TEJ postaci zaskoczy wszystkich!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Scena po napisach Marvels jest związana z głównym wątkiem MCU z multiwersum, czyli alternatywnymi światami równoległymi, którym zagraża Kang Zdobywca i jego warianty.

Marvels - scena po napisach

W scenie po napisach Monica Rambeau budzi się w zupełnie innej, alternatywnej rzeczywistości. Leży w szpitalnym łóżku. W tym momencie pojawia się wariant (alternatywna wersja) jej matki, Marii Rambeau. Tuż po niej przychodzi... Bestia z X-Menów! W odróżnieniu od starych filmów o mutantach, w których bohater był tworzony za pomocą charakteryzacji, tym razem zastosowano efekty komputerowe. Jednak ponownie gra go Kelsey Grammer (tak jak w pierwszych superprodukcjach o X-Menach). Bohaterowie wspólnie próbują rozwikłać zagadkę, jak Monica trafiła do ich rzeczywistości. Bestia mówi, że to Binary (alternatywna wersja Kapitan Marvel) ją odnalazła. Ma on teorię, że Monica w wyniku użycia swoich mocy przeszła pomiędzy światami multiwersum. Bestia wspomina, że Charles prosił o najnowsze informacje. Oznacza to, że w tym świecie profesor X (Charles Xavier) żyje i dowodzi mutantami.

Na pewno nie jest to Ziemia-838 z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, bo tam Maria Rambeau była alternatywną wersją Kapitan Marvel, a w tej nią nie jest. Poza tym tam też zginęła przez Wandę (podobnie jak Xavier). W tej rzeczywistości Binary jest alternatywną wersją Carol, która – tak jak w komiksach – jest związana z X-Menami.