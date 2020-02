Cezary 2020 - zarząd Francuskiej Akademii poda się do dymisji po rozdaniu nagród

Francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej to organizacja, która co roku wręcza Cezary, najbardziej prestiżowe nagrody filmowe we Francji. Jednak w czwartek w oficjalnym oświadczeniu prasowym poinformowano, że zarząd Akademii poda się do dymisji po zakończeniu tegorocznej ceremonii wręczenia statuetek. Ta decyzja wiąże się z ogromnymi kontrowersjami jakie wzbudziło 12 nominacji dla filmu Oficer i szpieg Romana Polańskiego. Pewne grupy kobiet otwarcie stwierdziły, że będą protestować przed Salle Pleyel w Paryżu, gdzie zostaną rozdane nagrody, przeciwko promowaniu i bezwarunkowemu wsparciu dla Polańskiego. Natomiast w poniedziałek Akademia otrzymała list podpisany przez około 200 artystów i artystek, którzy domagali się zmian w sposobie głosowania organizacji przy przyznawaniu nominacji oraz jej trybów zarządzania.

W oficjalnym oświadczeniu Akademii możemy przeczytać:

Aby uhonorować osoby, które nakręciły filmy w 2019 roku, odzyskać spokój i upewnić się, że świętowanie kina pozostanie świętem, Rada Stowarzyszenia Promocji Kina (Francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej) podjęła jednomyślną decyzję, aby zrezygnować.