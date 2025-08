Hannah Montana powróci? Miley Cyrus postawiła sprawę jasno

fot. Disney

Serial Hannah Montana był emitowany od 2006 do 2011 roku. Miley Cyrus wciela się w nim w Miley Stewart, czyli nastolatkę prowadzącą podwójne życie jako gwiazda pop. To właśnie bohaterce Miley Cyrus zawdzięcza to, że otworzyły się przed nią drzwi do wielkiej kariery. Choć wokalistka w przeszłości próbowała uwolnić się od wizerunku Hannah Montany, w 2016 roku udowodniła, że ta wciąż jest dla niej niezwykle ważna. Podzieliła się wtedy listem z okazji 10-lecia premiery serialu, w którym wyznała, że ''zawsze będzie dozgonnie wdzięczna za daną jej wtedy szansę''.

W 2026 roku serial Hannah Montana będzie obchodził swoje 20-lecie. Miley Cyrus odniosła się do tego w jednym z wywiadów, którego udzieliła w lipcu 2025 roku. Nie tylko wróciła wtedy wspomnieniami do roli Hannah, ale też zdradziła, czy jest szansa na to, że kiedykolwiek do niej powróci.

Miley Cyrus zapowiada powrót Hannah Montana

Fani Hannah Montana mają powody do radości. W wywiadzie z Chrisem Olsenem na kanale na YouTubie o nazwie SiriusXM Miley Cyrus zapowiedziała, że szykuje coś ''naprawdę wyjątkowego'' związanego z serialem:

Chcę zaprojektować coś naprawdę wyjątkowego, bo to [serial Hannah Montana] był początek tego wszystkiego, co dzisiaj się dookoła mnie dzieje. Bez Hannah nie byłoby mnie. To szalone, że zaczynałam karierę jako postać, od której nie byłam w stanie się uwolnić. Teraz, kiedy pojawiam się w jakimś miejscu, ludzie odbierają tę rolę jako nostalgię czy coś, co było częścią ich dzieciństwa. Jestem tak samo zintegrowana z życiem każdego fana, jak moja postać. Cieszę się, że mogę to celebrować.

Odcinki serialu Hannah Montana można oglądać na platformie Disney+.