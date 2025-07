fot. Jan Bogacz TVP

Reklama

Każdego roku, 1 sierpnia, wieczorową porą plac Piłsudskiego zamienia się w żywe miejsce pamięci wypełnione pieśnią, wspomnieniami, a przede wszystkim wielkimi emocjami. To wszystko za sprawą koncertu zatytułowanego Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki. Podczas wydarzenia mieszkańcy stolicy – niezależnie od wieku – łączą się we wspólnym śpiewaniu utworów z czasu Powstania Warszawskiego.

Pierwszy taki koncert odbył się w 2006 roku. Od tamtej pory wydarzenie organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego gromadzi coraz większe tłumy. Co roku koncert transmitowany jest przez TVP, dzięki czemu do śpiewania mogą dołączyć widzowie z całej Polski. W repertuarze znajdują się piosenki, które w 1944 roku towarzyszyły powstańcom i mieszkańcom stolicy. Są to utwory takie jak Warszawianka, Pałacyk Michla, Warszawskie dzieci czy Sanitariuszka Małgorzatka, które zaśpiewają Edyta Krzemień i Janek Traczyk. Gospodarzami tegorocznej odsłony wydarzenia będą dziennikarka Justyna Dżbik-Kluge oraz prezenter Robert Stockinger, a jego hasło przewodnie to braterstwo i przyjaźń Powstańców.

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki - gdzie i o której oglądać koncert?

Koncert Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki będzie można obejrzeć w piątek 1 sierpnia 2025 roku na antenie TVP1 od 20:30.