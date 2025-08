Przyczyna śmierci Hulka Hogana jest już znana

fot. Wikimedia Commons: Petty Officer 1st Class Kristin Fitzsimmons, USN

Hulk Hogan, a właściwie Terry Gene Bollea, pomógł przekształcić WWE w potęgę i zamienić wrestling w sport rozrywkowy dla całej rodziny. W swojej karierze zdobył pięć tytułów mistrzowskich WWF World Heavyweight oraz osiem WCW World Heavyweight. Informacja o śmierci 71-latka obiegła media 24 lipca 2025 roku. Portal TMZ przekazał wtedy, że medycy zostali wezwani do jego domu na Florydzie po tym, jak rzekomo doznał on zatrzymania akcji serca. Mimo wysiłków ratowników medycznych, Hulk Hogan został uznany za zmarłego w pobliskim szpitalu kilka minut po godzinie 11:00 czasu lokalnego. 31 lipca ujawniono, co było przyczyną śmierci gwiazdora.

Co było przyczyną śmierci Hulka Hogana?

Hulk Hogan zmarł w wyniku ostrej niewydolności mięśnia sercowego, czyli zawału serca. Tę informację zagranicznym portalom przekazał lekarz sądowy hrabstwa Pinellas w stanie Floryda. Lekarze potwierdzili, że Hulk Hogan cierpiał na przewlekłą białaczkę limfocytową, co mogło znacząco osłabić jego organizm. Ponadto od lat zmagał się z migotaniem przedsionków, czyli schorzeniem, które charakteryzuje się nieregularnym i często przyspieszonym rytmem serca.