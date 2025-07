Ciekawostki z życia Gwyneth Paltrow wyszły na jaw. W tle m.in. Brad Pitt, Keanu Reeves i Russell Crowe

fot. Marvel

Gwyneth Paltrow (Genialny klan, Iron Man, Zakochany Szekspir) na początku swojej kariery cieszyła się szczególną sympatią widzów, którzy zachwycali się nie tylko jej talentem, ale też naturalną urodą. W ostatnich latach aktorka zaczęła jednak budzić spore kontrowersje. Internauci oskarżają ją o promowanie drogich i niekonwencjonalnych metod zdrowotnych i uważają, że założona przez nią marka lifestylowa Goop nieodpowiednio traktuje swoich klientów, promując pseudonaukę i wprowadzając ich w błąd. Na początku lipca 2025 roku Paltrow znów znalazła się w centrum uwagi mediów, tym razem za sprawą biografii autorstwa Amy Odell. Wydana 29 lipca 2025 roku Gwyneth: The Biography została oparta na ponad 200 wywiadach ze znajomymi Paltrow, którzy znają ją prywatnie lub mieli okazję z nią współpracować. Sama aktorka nie brała w nich jednak udziału. W książce nie brakuje licznych wątków, które dotyczą jej zachowania wobec znanych aktorów.

Gwyneth Paltrow miała odrzucić Keanu Reevesa przez Brada Pitta i sprawić, że Russell Crowe stracił rolę w filmie

Autorka biografii Gwyneth Paltrow dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy na temat jej życia prywatnego. Przypomnijmy, że informacje te dotychczas pochodzą jedynie od jej znajomych i nie ma pewności, czy są prawdą. W biografii pojawia się innymi wątek Brada Pitta. Nie jest tajemnicą, że Paltrow była w związku z aktorem od 1994 do 1997 roku. Dopiero za sprawą książki wyszło jednak na jaw, że aktorka ze względu na Pitta podobno zrezygnowała z roli w filmie Piętno Minnesoty, w którym mogła zagrać u boku Keanu Reevesa. Rola głównej bohaterki - Freddie Clayton - ostatecznie przypadła Cameron Diaz. Gwyneth Paltrow zamiast produkcji wybrała za to rolę Tracy Mills w filmie Siedem w reżyserii Davida Finchera. Z jej biografii wynika, że podjęła taką decyzję po to, aby być bliżej grającego główną rolę Pitta i zwrócić jego uwagę. Co ciekawe, aktorka miała wziąć sobie wtedy do serca słowa swojej przyjaciółki, która miała zapytać ją: ''z kim wolisz się umawiać, z Bradem Pittem czy z Keanu Reevesem?''.

Kolejny ciekawy wątek z książki dotyczy Russella Crowe'a, a dokładnie jego roli w filmie Morderstwo idealne z 1998 roku, w której ostatecznie nie został obsadzony. Reżyser Andy David początkowo chciał, aby aktor wystąpił w roli kochanka Gwyneth Paltrow. Podobno to właśnie ona się na to nie zgodziła. Nie miała za to problemu, aby u jej boku zagrał Viggo Mortensena. Andy David podejrzewa, że powodem, dla którego Paltrow nie chciała pracować z Russellem Crowem było to, że naprawdę miała z nim romans.

Choć autorce biografii nie udało się wykluczyć teorii odnośnie romansu Paltrow i Crowe'a, zdementowała krążącą od dawna plotkę, jakoby aktorka ukradła scenariusz do Zakochanego Szekspira z domu Winony Ryder. Internauci dotychczas byli przekonani, że Paltrow wypatrzyła go na stoliku kawowym Ryder, zachwyciła się nim i sama postanowiła zagrać Violę de Lesseps. Przypomnijmy, że to właśnie za tę rolę Paltrow otrzymała Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Według biografii Paltrow tak naprawdę otrzymała scenariusz do Zakochanego Szekspira bezpośrednio od reżysera Johna Maddena, który był zainteresowany współpracą z nią. Już wcześniej zrobiła na nim bowiem wrażenie podczas przesłuchania do jego filmu Złote wrota z 1993 roku.

Gwyneth: The Biography nie doczekała się jeszcze polskiego wydania.