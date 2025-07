Milionerzy: kiedy pierwszy odcinek w Polsacie? Już wiadomo

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Kultowy teleturniej Milionerzy, który był emitowany na TVN z przerwami od 1999 roku po latach przeszedł do Polsatu. Wraz z nim do stacji ''przeprowadził'' się Hubert Urbański. Ta wiadomość szczególnie ucieszyła fanów programu, którzy pozostają zgodni co do tego, że prowadzący jest w swojej roli niezastąpiony. Zdjęcia do nadchodzących odcinków Milionerów są realizowane w nowym studio Polsatu. Już wiadomo, kiedy pierwszy odcinek nowej odsłony teleturnieju doczeka się premiery.

Kiedy premiera Milionerów w Polsacie?

Milionerzy zadebiutują w Polsacie w poniedziałek 1 września 2025 roku o 19:55. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Pierwszy sezon będzie liczył 56 odcinków.

Tak będą wyglądały nowe odcinki Milionerów

W nowych odcinkach Milionerów zmiany obejmą nie tylko studio, w którym nie zabraknie odświeżonej scenografii oraz ledowej podłogi. Gra nie będzie rozpoczynać się już od eliminacji, gdyż wszyscy uczestnicy zostali wybrani poprzez casting. Będą również wyższe nagrody pieniężne za prawidłowe odpowiedzi na większość pytań. W przypadku dwóch pierwszych gracz otrzyma gwarantowane dwa tysiące złotych - a nie jak dotychczas tysiąc. Drugi próg gwarantowany pozostaje na 7. pytaniu. Będzie on jednak wart 50 tysięcy złotych, a nie 40 tysięcy złotych jak dotychczas. Poza tym każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe - pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela. Tym razem będzie miał do wyboru nie jednego, a trzech przyjaciół.