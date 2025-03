Został wyrzucony z obsady przez Johnny'ego Deepa! Powodem mocne oskarżenie

fot. Twitter: @DEADLINE

Corey Feldman oryginalnie znalazł się w obsadzie dramatu Co gryzie Gilberta Grape’a z 1993 roku opowiadającego o sprzedawcy w sklepie spożywczym i jego dysfunkcyjnej rodzinie. Miał wcielić się w rolę Arniego, niepełnosprawnego brata głównego bohatera – ale ostatecznie... zagrał go Leonardo DiCaprio. W podcaście Magnificent Others prowadzonym przez Billy'ego Corgana aktor po latach opowiedział, jak do tego doszło.

Corey Feldman – wypowiedzi

Tak naprawdę zostałem obsadzony w roli, którą zagrał Leonardo DiCaprio. Nigdy nie obejrzałem tego filmu, bo wciąż jestem rozgoryczony. Gorzki smak w tym przypadku. Ale tak, początkowo to ja byłem obsadzony w tej roli.

Dopytany, czy go wyrzucono, odpowiedział tak:

Johnny Deep. Został obsadzony po mnie i najwyraźniej szepnął producentom do ucha, że za mną nie przepada. Stwierdził, że jestem ćpunem i że on nie pracuje z ćpunami. I to pierwszy raz, kiedy opowiadam tę historię, więc jestem pewien, że będą za to wieszać na mnie psy.

To nie jedyny raz, kiedy Corey Feldman został pozbawiony roli na rzecz Leonardo DiCaprio – kilka lat później podobna sytuacja miała miejsce przy okazji kultowego filmu Titanic. Tutaj jednak Johnny Deep nie miał z tym nic wspólnego, a Feldman nie był brany pod uwagę aż tak, jak DiCaprio przy produkcji megahitu z 1997 roku.

