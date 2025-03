Blade pierwszy raz na winylu. Design tej płyty to perfekcja

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Ścieżki dźwiękowe do filmów Blade i Blade II otrzymają edycje deluxe w kilku wariantach kolorystycznych. Czerwony winyl Bloodbath (zapewne nawiązanie do słynnej sceny z imprezy wampirów) będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem Barnes & Noble. Jednak to wariant Blood Splatter wydaje się najciekawszy. Na przezroczystej bądź czarnej płycie są ślady przypominające rozbryzganą krew. Nie da się ukryć, że idealnie pasuje to do klimatu serii o brutalnym łowcy wampirów. Szczególnie przezroczysta wersja robi wrażenie, ponieważ czerwień naprawdę się na niej wyróżnia. Blood Splatter będzie dostępny ilości zaledwie 500 egzemplarzy w sklepie Varèse Sarabande. Za nowe grafiki na opakowaniu odpowiada ilustrator Michy Huigena. Widać na nich między innymi Blade'a walczącego z wampirami, zbliżenie na jego kły i scenę z filmu, którą na pewno rozpoznają fani.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają winyle do filmów Blade - Wieczny łowca i Blade II w różnych wariantach. Dajcie znać, który podoba się Wam najbardziej. Czekamy na komentarze!

Blade – winyl (wersja Bloodbath) Zobacz więcej Reklama

Przedmiot kolekcjonerski ma trafić do sprzedaży w USA 16 maja 2025 roku. A jeśli jesteście fanami wampira z Marvela i filmu Stephena Norringtona, to może zainteresować Was artykuł: Blade zjada współczesne kino komiksowe na śniadanie. Nadrobiłam zaległości i nie żałuję.