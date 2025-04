Oficjalny tytuł Spider-Mana 4! W końcu słowo "dom" zniknęło z podtytułu

Marvel/Sony

Reklama

Nowy tytuł nie ujawnia szczegółów fabularnych, ale mimo to Sony Pictures oraz reżyser Destin Daniel Cretton postanowili go zaprezentować. Podczas wydarzenia twórca podzielił się ciekawostką – jego niedawno narodzone dziecko jako pierwsze słowo wypowiedziało "Spider-Man", co uznał za znak, że jego praca nad filmem była mu pisana.

Milly Alcock na planie Supergirl – James Gunn udostępnia nowe zdjęcie zza kulis

Jaki tytuł ma Spider-Man 4?

Spider-Man 4 będzie wyświetlany pod tytułem Spider-Man: Brand New Day. Najprostsze tłumaczenie to "Nowy dzień". Reżyser tak opisał pracę nad filmem:

– Każdego dnia odkrywam nowy etap w życiu tej niezwykłej postaci, pracując z wspaniałą ekipą artystów z całego świata. Jak ma bujać się na pajęczynie, jak stworzyć emocjonalną historię i jazdę bez trzymanki, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Powiedziano mi, że tradycją jest ujawnienie jakiegoś szczegółu o filmie, który dotąd pozostawał tajemnicą.

Następnie na ekranie za reżyserem pojawiło się nagranie Toma Hollanda, który przebywa na planie The Odyssey. Aktor ogłosił tytuł filmu, ale szczegóły fabuły wciąż pozostają nieznane.

ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że poprzednia część, Spider-Man: Bez drogi do domu, była największym hitem w historii tej postaci i jedną z najbardziej dochodowych produkcji komiksowych wszech czasów. Film zarobił 1,95 miliarda dolarów i otrzymał fantastyczne recenzje od widzów oraz krytyków.

Kiedy premiera Spider-Man: Brand New Day?

Premiera Spider-Man: Brand New Day odbędzie się 31 lipca 2026 roku, a prace na planie ruszą latem 2025 roku.